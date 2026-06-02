NH투자증권, 4000억원 유상증자…IMA 경쟁력 강화 나선다

NH농협금융지주 대상 제3자배정 유상증자

clip20260602173900 0 NH투자증권 본사가 있는 여의도 파크원 전경./NH투자증권.

NH투자증권이 미래 성장사업 경쟁력 강화를 위해 4000억원 규모의 자본 확충에 나선다.NH투자증권은 최대주주인 NH농협금융지주를 대상으로 4000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다.이번 증자는 종합투자계좌(IMA) 사업과 연계된 기업금융·모험자본 투자가 본격적인 성장 단계에 들어갈 수 있도록 자본 기반을 강화하기 위해 추진됐다. NH농협금융지주는 증권산업 성장과 NH투자증권의 사업 확대를 지원하기 위해 자본 확충에 참여했다.IMA 사업은 고객 자금을 기업금융과 모험자본 등에 운용하는 구조인 만큼 기존 사업보다 높은 자본 여력과 재무건전성이 요구된다. NH투자증권의 올해 1분기 기준 영업용순자본비율은 159.3%로 주요 경쟁사보다 낮은 수준이다. 회사는 이번 증자를 통해 IMA 사업 역량을 강화하고 시장 신뢰를 확보한다는 방침이다.조달 자금 일부는 리테일 신용공여 한도 확대에도 쓰인다. 최근 증시 활성화로 투자자들의 신용공여 수요가 늘고 있지만 자기자본에 연동된 한도 제약으로 대응에 어려움이 있었다는 설명이다.윤병운 NH투자증권 대표이사는 "이번 유상증자는 단기적인 자본 확충을 넘어 미래 성장사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "확보된 자본을 효율적으로 활용해 수익성과 기업가치를 높이고 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.