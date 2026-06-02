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경동나비엔, 2026년형 ‘숙면매트 사계절’ 신제품 출시

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 02. 18:36

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2026년형 나비엔 숙면매트 사계절 에어 신제품 연출컷.
경동나비엔은 2026년형 '나비엔 숙면매트 사계절' 신제품을 출시한다고 2일 밝혔다. 지난해 출시했던 제품과 비교해 온도 제어 기술과 사용 편의성을 높였다.

이번에 회사가 출시한 신제품은 에어(Air), 프로(Pro) 등 총 두 종류다. 쿨(COOL) 모드 설정 시 에어는 슬립허브의 팬을 통해 에어컨 등으로 냉각된 실내 공기를 유입해 이를 활용, 물의 온도를 낮춰 순환시킨다.

프로는 반도체 냉각 기술인 펠티어 방식을 적용해 슬립허브를 통과하는 물의 온도를 자체적으로 낮춘 뒤 순환시키는 점에서 제품별로 차이가 있다. 웜(WARM) 모드에서는 두 제품 모두 슬립허브 내 히터로 가열한 온수를 순환시켜 따뜻함을 제공한다.

온도 제어 기능은 강화했다. 특히 프로 신제품의 '좌우 분리 온도 제어' 기능을 더욱 강화해 웜 모드는 물론 쿨 모드에서도 0.5도 단위의 좌우 온도 조절을 지원한다. 프로 EMF520 모델에는 블루투스 리모컨을 추가했다.

이번 숙면매트 사계절 신제품은 슬립테크업체 에이슬립과 공동 개발한 기술을 적용했다. 나비엔 스마트 애플리케이션을 통해 인공지능(AI)이 매트 온도를 자동으로 조절하는 'AI 수면모드'를 지원한다.

여름철엔 침구건조모드를 통해 45도의 온수를 순환시켜 습기를 제거해 준다. 프로 모델은 결로방지모드를 적용해 냉각 사용 시에도 결로 발생을 최소화했다. 자동물빼기 기능을 통해 버튼 하나로 매트 내부의 물을 제거할 수 있다.
이수일 기자

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