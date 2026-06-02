정청래, 6·3 지선 마지막 연설서 “감옥 3인방·내란 잔불 청산해야”…‘보수 심판’ 강조

6·3 지선 유세 종료 직전 정원오 서울시장 후보 지원 집중

내란 사태 잔존 세력 심판 및 국정 안정론 강조

막판 초박빙 판세 관측 속 지지층 투표 참여 독려 총력

마지막 유세 나선 정원오 후보<YONHAP NO-5188> 0 더불어민주당 정원오 서울시장 후보(오른쪽 두번째)가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 청계광장에서 마지막 유세 중 정청래 총괄상임선거대책위원장(왼쪽 세번째)과 손을 들어올리고 있다. /연합

KakaoTalk_20260602_204801737 0 정청래 더불어민주당 대표가 2일 서울 청계광장에서 유세를 마친 후 기자들의 질문에 답하고 있다./심준보 기자

더불어민주당 정청래 당대표가 6·3 지방선거 유세 가능 시간 종료 직전, 보수 진영의 전직 대통령들을 겨냥해 "감옥 3인방"이라며 보수 심판론을 강조했다. 과거 윤석열 전 대통령 탄핵 사태의 여파가 이어지는 가운데 '내란 잔존 세력 청산론'을 통해 이재명 정부 집권 중반기 국정 동력을 확보하기 위한 행보로 풀이된다.정 대표는 이날 저녁 서울 청계광장에서 열린 정원오 서울시장 후보 지원 유세에서 "내란의 큰불은 잡히고 있지만 잔불들이 준동하고 있다"고 말했다. 그는 "윤석열 전 대통령은 감옥에 있고, 과거 국정농단과 부정부패로 구속됐던 전직 대통령들이 유령처럼 떠돌고 있다"고 목소리를 높였다.지역 행정 권력 확보의 필요성도 언급했다. 정 대표는 "이번 선거는 이재명 대통령에게 힘을 실어주는 선거"라고 밝혔다. 그는 "대통령과 서울시장, 구청장 모두 더불어민주당 소속이어야 손발이 맞다"며 자당 소속인 정원오 후보에 대한 지지가 필요하다고 했다.한편, 정 대표는 마지막 유세 직후 기자들과 만난 자리에서 선거운동 기간의 소회를 밝혔다. 정 대표는 "거시경제 지표는 개선되고 있지만 바닥의 실물경제가 여전히 좋지 않다"며 "더불어민주당과 이재명 정부가 민생을 더욱 보살펴야 한다는 점을 현장에서 확인했다"고 말했다.이와 함께 당 지도부는 현재 주요 지역구의 선거 판세가 초박빙 접전 상태라고 밝혔다. 정 대표는 "접전 지역은 적은 표 차이로 승부가 갈릴 가능성이 높다"며 "자정 이후 공식 선거운동이 끝난 뒤에도 투표 마감 직전까지 합법적인 테두리 안에서 투표를 독려에 나설 계획"이라고 했다.