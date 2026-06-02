정청래 전북, 장동혁 대구 내주면… ‘차기 당권’ 스텝 꼬인다

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 본투표를 하루 앞두고 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. /이병화 기자 photolbh@