靑, 지선 후 부동산·물가 안정·지역균형발전 사활

로키 모드로 선거 개입 논란 최소화
|이재명 대통령이 2일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의 개회를 선언하고 있다. /연합
이는 선거 개입 논란을 최소화하는 동시에 국정 운영의 안정성을 부각하려는 판단으로 풀이된다. 선거 이후에는 여당의 성적표를 통해 드러난 민심을 민생·경제·지역 현안 대응으로 어떻게 연결하느냐가 청와대의 핵심 과제가 될 전망이다.
2일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난달 29일 김혜경 여사와 함께 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표를 했다. 이어 30일에는 "투표는 민주주의의 생명줄"이라며 선거 참여를 재차 당부했다.
다만 청와대는 지방선거 본투표 전날 추가 선거 메시지에는 신중한 기류를 보이고 있다. 현직 대통령의 투표 참여 독려는 통상적인 메시지로 볼 수 있지만, 접전지가 늘어난 상황에서 추가 메시지가 특정 진영 결집 신호로 해석될 가능성을 의식한 것으로 보인다.
이 대통령은 2일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 채무 위기와 허위정보 대응 등 국정 현안을 전면에 올렸다. 선거 전날 정치 메시지를 추가로 내기보다 민생 안전망과 경제 질서 관리에 방점을 찍은 셈이다.
이 대통령은 채무 부담으로 일가족이 극단적 선택을 한 사건을 언급하며 개인파산·면책 제도에 대한 안내와 관리 필요성을 재차 주문했다. "빚 때문에 죽는다는 얘기가 나오지 않도록 해야 한다"는 취지로 제도 개선을 지시한 것이다.
당장 부동산, 물가, 허위정보 대응, 지역균형발전 등도 선거 이후 계속 다뤄야 할 현안으로 꼽힌다.
이번 선거가 중앙정부 심판론과 지역 일꾼론이 맞물린 구도 속에서 치러지는 만큼, 결과에 따라 정책 우선순위와 메시지 관리 방식에도 조정이 불가피할 전망이다.