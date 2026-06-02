7개월 멈춘 핵잠·원자력 협상 재가동… 농축·재처리 권한 쟁점

박윤주 외교부 1차관(오른쪽)과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 2일 정부서울청사 별관 외교부에서 한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 시작하기 전 기념 촬영하고 있다. /제공=외교부