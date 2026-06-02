정원오 ‘강남’·오세훈 ‘강북’… 열세지역서 유세 마무리

吳, 신촌·연신내·광화문 지지층 결집
상대방 강세 지역서 부동층 흡수 나서
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정 후보는 2일 밤 강남구 논현동 먹자골목을 시작으로 강동구 천호로데오거리, 송파공영차고지, 복정역 환승센터를 잇는 마지막 유세 일정을 소화하며 그간의 강행군을 마무리했다. 정 후보는 강남 일대에서 시민 안전과 이동권 보장, 생활밀착형 시정 운영 등을 강조하며 막판 지지를 호소했다.
정 후보 측은 공식 선거운동 종료 직전까지 시민 접촉면을 넓히겠다는 전략적 판단에 따라 보폭을 넓혔다. 박경미 캠프 대변인은 "강남 일대 도보 유세를 통해 퇴근길 시민과 상인, 야간 노동자 등을 만나 소통하는 시간을 가질 것"이라며 "공식 선거운동 종료 10여 분 전 간단한 소회를 밝히는 것으로 일정을 마무리할 예정"이라고 말했다.
이어 박 대변인은 "이번 선거 최대 승부처가 강남이 될 것으로 보고 있다"며 "심야 총력 유세를 통해 마지막까지 지지를 호소하게 됐다"고 설명했다. 정 후보가 마지막 유세지로 강남권을 선택한 것도 상대적으로 열세로 평가되는 지역에서 격차를 좁히는 동시에, 중도층과 부동층을 겨냥한 행보다.
오 후보는 정 후보와 달리 강북권을 마지막 유세 무대로 택했다. 오 후보는 이날 오후부터 마포구 경의선숲길, 중구 남대문시장, 은평구 연신내역 로데오거리 등을 차례로 돌며 지지층 결집에 나섰다. 전통시장과 젊은 층 밀집 지역, 유동인구가 많은 상권을 두루 방문하며 시민들과 직접 접촉하는 데 집중했다.
마지막 대규모 유세 장소는 강북권인 서대문구 신촌역 앞 스타광장으로 정했다. 오 후보는 "신촌역은 젊은이들이 가장 많이 모이는 상징적인 공간"이라며 "서울의 미래를 집중적으로 강조하겠다"고 장소 선정 배경을 설명했다. 청년층 표심을 겨냥하는 동시에 강북권에서의 확장성을 부각하려는 의도다.