닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

鄭 “일 잘하는 지방정부”vs 張 “오만한 정부 심판해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260603010000821

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 06. 02. 18:02

Advertisements

Advertisements

여야 대표 중도 표심 공략
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장(오른쪽)이 2일 강원 영월군 영월읍 농협사거리에서 유권자들에게 우상호 강원도지사 후보·박선규 영월군수 후보 지지를 호소하고 있다. /연합
6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 여야는 각각 '정권 안정론'과 '정권심판론'을 앞세워 막판 표심 잡기에 총력을 기울였다. 정청래 더불어민주당 대표는 강원과 수도권을 돌며 이재명 정부에 힘을 실어달라고 호소했고, 장동혁 국민의힘 대표는 충청권과 수도권을 찾아 정부·여당 심판론을 부각하며 지지층 결집에 나섰다.

정청래 대표는 이날 국회에서 '대국민 투표 호소' 기자회견을 열고 이번 지방선거에 대해 "12·3 비상계엄 내란을 심판하고 대한민국을 정상화하는 선거이자, 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라고 밝혔다.

그는 "내란을 옹호하는 반헌법·반민주 세력인 국민의힘, 부정부패와 국정농단으로 얼룩진 과거로 대한민국을 퇴행시키려는 국민의힘은 이번 지방선거에서 민심의 냉철한 심판을 받아야 한다"고 비판했다.

정 대표는 이재명 정부의 1년 성과도 강조했다. 그는 "취임 전 2700선에 불과했던 종합주가지수는 3배 이상 올라 지금은 8000선을 넘나들고 있다"며 "기호 1번 더불어민주당을 선택하는 것이 이재명 정부에 더 큰 힘을 실어주는 길"이라고 말했다.

장동혁 대표는 서울 여의도 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표하고 정부·여당 심판론을 부각했다. 이후 캐스팅보트 지역으로 꼽히는 충청권을 찾아 막판 지지층 결집에 나섰다. 장 대표는 이번 선거를 "나의 삶과 대한민국의 미래를 결정짓는 선거"라고 규정하며 "내가 포기한 한 표가 당락을 바꿀 수 있다"고 강조했다.

그는 이재명 대통령과 민주당을 겨냥해 "지방정부까지 넘어가면 오만이 마지막 선을 넘을 것"이라며 "투표로 심판해야 한다"고 말했다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

日도호쿠 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격 1명 사망·4명 부상

李 “검찰, 잘못하면 사과하고 취소해야…무오류 함정 빠지면 안돼”

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

‘안규백 94%’ 비밀 아니라는 국방부…강대식 “말장난” 반박

李대통령 “국민 삶의 변화 더 크게…남은 4년을 8년처럼”

지금 뜨는 뉴스

두 달 넘은 소양호 어류 폐사 미스터리…이달 중 최종 원인 나온다

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다