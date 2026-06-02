[6.3 지방선거] 내 한표가 지방권력 미래 바꾼다

주요 광역자치단체장 후보들이 6.3 지방선거 선거운동 기간 동안 강행군 속에 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 전재수 민주당 부산시장 후보, 박형준 국민의힘 부산시장 후보, 김부겸 민주당 대구시장 후보, 추경호 국민의힘 대구시장 후보. /송의주 기자·연합