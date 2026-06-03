권기식 한중도시우호협회장, 中 청년회장 임명

저우스하오 회장 임명식 거행
상하이펑셴설비용기창 대표
권기식 한중도시우호협회장은 1일 오후 중국 상하이(上海)시 펑셴(奉賢)구 소재 상하이펑셴설비용기창유한공사 연수원 회의실에서 중국 청년회장 임명식을 거행했다.
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|임명식 후 기념사진을 찍은 권기식 한중도시우호협회장./한중도시우호협회.
협회의 김형학 베이징 지회 비서장의 3일 전언에 따르면 권 회장은 1일 저우스하오(周世昊) 상하이평셴설비용기창유한공사 대표에게 중국 청년회장, 린쿤하호(林琨皓)씨에게 상하이 한중문화교류센터 비서장 임명장을 수여했다.
이날 임명식에는 협회 진티싱 상하이시 지회장, 류융춘(劉永春) 비서장, 리쥔융(李軍勇) 한중경제협력센터장 등 상하이시 지회 임원들과 시한(西漢)·왕싱싱(王星星) 상하이발전연구원 공동집행원장 등이 참석했다.
권 회장은 임명식에서 "한중 관계의 가장 중요한 것은 경제협력이다. 한중 청년 기업인들의 협력이 미래를 결정한다"면서 "한중도시우호협회는 한중 청년 기업인들의 교류와 협력을 적극 지원하겠다"고 말했다.
권 회장은 이날 임명식에 앞서 상하이펑셴설비용기창유한공사 상하이 공장을 참관했다.
- 홍순도 베이징 특파원
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