권기식 한중도시우호협회장, 中 청년회장 임명

저우스하오 회장 임명식 거행

상하이펑셴설비용기창 대표

de27e3a410e968aad92c3ede2023196 0 임명식 후 기념사진을 찍은 권기식 한중도시우호협회장./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장은 1일 오후 중국 상하이(上海)시 펑셴(奉賢)구 소재 상하이펑셴설비용기창유한공사 연수원 회의실에서 중국 청년회장 임명식을 거행했다.협회의 김형학 베이징 지회 비서장의 3일 전언에 따르면 권 회장은 1일 저우스하오(周世昊) 상하이평셴설비용기창유한공사 대표에게 중국 청년회장, 린쿤하호(林琨皓)씨에게 상하이 한중문화교류센터 비서장 임명장을 수여했다.이날 임명식에는 협회 진티싱 상하이시 지회장, 류융춘(劉永春) 비서장, 리쥔융(李軍勇) 한중경제협력센터장 등 상하이시 지회 임원들과 시한(西漢)·왕싱싱(王星星) 상하이발전연구원 공동집행원장 등이 참석했다.권 회장은 임명식에서 "한중 관계의 가장 중요한 것은 경제협력이다. 한중 청년 기업인들의 협력이 미래를 결정한다"면서 "한중도시우호협회는 한중 청년 기업인들의 교류와 협력을 적극 지원하겠다"고 말했다.권 회장은 이날 임명식에 앞서 상하이펑셴설비용기창유한공사 상하이 공장을 참관했다.