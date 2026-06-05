이엘뷰티, 롯데백화점 청량리점 입점…오프라인 유통 확대

채광미스트·리셋크림 기획세트 50% 할인 프로모션 진행

0 롯데백화점 청량리점 내 전시된 이엘뷰티 제품 모습./ 이엘뷰티앤바이오의 스킨케어 브랜드 이엘뷰티가 롯데백화점 청량리점에 입점하며 오프라인 유통 채널을 확대했다고 5일 밝혔다. 이엘뷰티앤바이오의 스킨케어 브랜드 이엘뷰티가 롯데백화점 청량리점에 입점하며 오프라인 유통 채널을 확대했다고 5일 밝혔다.

이엘뷰티는 다양한 온·오프라인 유통 채널을 통해 소비자와 만나온 스킨케어 브랜드로, 이번 백화점 입점을 계기로 보다 신뢰도 높은 유통 환경에서 고객 접점을 강화하게 됐다.

특히 소비자들이 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 백화점 매장을 통해 제품의 질감과 사용감, 향 등을 보다 직관적으로 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

롯데백화점 청량리점 매장에서는 이엘뷰티의 주요 스킨케어 제품을 만나볼 수 있다. 고객들은 제품 텍스처와 향, 사용감을 현장에서 직접 확인할 수 있으며, 온라인 구매만으로는 확인하기 어려운 제품 특성을 체험할 수 있다.

이엘뷰티는 피부 본연의 건강한 광채와 편안한 스킨케어 루틴을 제안하는 브랜드다. 대표 제품인 ‘채광미스트’는 피부에 수분감을 더해 생기 있는 광채 피부 표현을 돕는 제품이며, ‘리셋크림’은 데일리 보습 케어에 적합한 크림으로 편안한 사용감을 제공한다.

이번 입점을 기념해 프로모션도 함께 진행된다. 이엘뷰티는 채광미스트와 리셋크림으로 구성된 기획세트를 50% 할인된 가격에 선보이며, 백화점 방문 고객들이 대표 제품을 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있도록 했다.

강채아 이엘뷰티앤바이오 대표는 “롯데백화점 청량리점 입점을 통해 더 많은 고객들이 오프라인 매장에서 이엘뷰티 제품을 직접 경험할 수 있게 됐다”며 “입점 기념 프로모션을 통해 대표 제품을 부담 없이 만나볼 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편 이엘뷰티는 앞으로도 다양한 유통 채널을 통해 소비자 접점을 확대하고, 브랜드 경험을 강화하는 활동을 지속할 계획이다.