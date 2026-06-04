“공동마케팅 추진” IPARK현대산업개발·세라젬, 웰니스 주거 문화 조성 맞손

1 0 박희윤 IPARK현대산업개발 개발본부장(오른쪽)과 조용준 세라젬 미래전략추진단장이 지난 2일 서울 강남구 역삼동 세라젬 서울타운에서 웰니스 주거 문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

IPARK현대산업개발은 세라젬과 함께 지난 2일 서울 강남구 역삼동 세라젬 서울타운에서 세라젬과 웰니스 주거 문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.협약을 통해 양사는 IPARK현대산업개발이 추진하는 사업지 내 입주민의 삶의 질을 높일 수 있는 차별화된 콘텐츠와 서비스 개발을 위해 협력할 계획이다.특히 노원구 일대에 개발 중인 파크로쉬 서울원에 웰니스 기반의 새로운 주거 문화를 선보이는 등 전반적인 아이파크 주거상품에 대한 협력을 지속적으로 이어갈 계획이다.양사는 도심 속 복합 공간을 구현하는 데 있어 헬스케어 접목을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고, 입주민들에게 보다 나은 라이프스타일을 제시할 예정이다.이를 위해 일상 속 휴식과 건강을 아우르는 웰니스 주거환경 조성을 목표로 협력을 추진한다. 또한 커뮤니티 공간과 연계한 웰니스 콘텐츠를 개발하고, 라이프스타일에 최적화된 헬스케어 서비스를 제시하며 공동 마케팅도 함께 추진할 예정이다.IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 협약은 디벨로퍼로서 혁신적인 주거모델을 개발하는 과정에서 헬스케어 분야의 전문 기술력을 접목해 주거 문화의 새로운 방향성을 제시하는 계기가 될 것"이라며 "일상과 밀접한 콘텐츠인 만큼 협력을 통해 양질의 서비스를 발굴하고 새로운 주거환경을 조성하는 기반이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한편 IPARK현대산업개발은 파크로쉬 서울원에 헬스케어뿐만 아니라 식음, 금융, 의료 등의 분야에서 차별화된 콘텐츠를 제공하기 위해 서울 아산병원, 고메드갤러리아 등과 업무협약을 체결한 바 있다. 앞으로도 파크로쉬 서울원을 비롯해 아이파크 주거상품에 전반적인 경쟁력 향상을 위해 다양한 기업들과 협력을 이어갈 계획이다.