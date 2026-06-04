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정상혁 신한은행장, 항공서비스 기업 샤프테크닉스케이 방문…생산적금융 지원 논의

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채종일 기자

승인 : 2026. 06. 04. 14:47

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샤프테크닉스케이 방문해 직접 항공기 정비 현장 둘러봐
정 행장, 올해 초에도 두 차례 현장 방문해 생산적 금융 강조
정상혁 신한은행장
정상혁 신한은행장(오른쪽)이 지난 2일 인천 중구 소재 샤프테크닉스케이 정비고를 방문해 백순석 ㈜샤프에비에이션케이 대표로부터 설명을 듣고 있다./신한은행
정상혁 신한은행장이 항공 정비 전문기업 샤프테크닉스케이에 직접 방문해 생산적 금융 지원 방안을 논의했다.

신한은행은 정상혁 행장이 지난 2일 인천 중구에 위치한 샤프테크닉스케이에 방문해 항공기 지상 조업 및 정비 현장을 직접 둘러봤다고 4일 밝혔다. 정 행장은 이날 백순석 샤프에비에이션케이 대표와 함께 제1·2정비고에서 항공기 지상 조업과 항공 정비(MRO) 현장을 살펴봤다. 이어 현장 간담회를 통해 항공 산업 회복과 수요 확대에 따른 시설 운영 현황, 전문 인력 확보, 투자 계획 등 기업의 주요 현안을 청취했다.

이번 방문은 성장 가치가 높은 높은 중소·중견기업의 현장을 직접 살피고, 금융 수요를 적기에 파악하기 위한 현장 중심 경영의 일환으로 마련됐다. 정 행장은 올해 초에도 두 차례 현장을 방문해 생산적 금융 확대에 대해 논의한 바 있다.

샤프테크닉스케이는 항공 종합 서비스 기업 샤프에비에이션케이의 계열사로 항공기 정비와 관련 시설 운영을 담당하고 있다.

신한은행은 항공 산업의 회복과 확장 흐름에 맞춰 샤프에비에이션케이의 시설 투자, 운영자금, 글로벌 경쟁력 강화 등에 필요한 맞춤형 금융 솔루션을 검토하고 실질적인 지원을 이어갈 계획이다.

정상혁 행장은 "대한민국 항공 산업 현장에서 중요한 역할을 수행하고 있는 역동적인 현장을 직접 확인할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "기업의 든든한 비즈니스 파트너로서 성장 가능성 있는 산업 현장에 자금이 원활히 공급될 수 있도록 생산적 금융 지원을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
채종일 기자

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