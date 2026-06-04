SOOP 경영진, 약 2억5000만원 규모 자사주 매입

4일 SOOP에 따르면 최영우 대표, 이민원 대표, 최동근 CTO, 이병호 CFO는 이날 장내 매수를 통해 SOOP 주식을 취득했다. 최영우 대표와 이민원 대표는 각각 약 1억원 규모의 자사 주식을 매입했으며 최동근 CTO와 이병호 CFO 역시 각각 약 5000만원 규모의 주식을 취득했다.
이번 자사 주식 매입은 회사의 사업 경쟁력과 중장기 성장 가능성에 대한 경영진의 신뢰를 시장과 공유하고 경영진·주주 간 이해관계를 일치시켜 기업가치 제고와 책임경영·거버넌스를 강화하기 위한 결정이다.
SOOP은 이번 자사 주식 매입을 계기로 플랫폼 서비스 고도화, 스트리머 및 파트너사들과의 협업 강화, 글로벌 이용자 수 확대 및 수익 구조 고도화 등 핵심 전략 실행을 통해 수익성 및 성장성을 동시에 강화해 나갈 계획이다.
앞서 SOOP은 올해 3월 정기 주주총회에서 3개년(2026년~2028년) 주주환원 정책을 확정한 바 있다. 향후 3년간 연결 당기순이익의 25% 이상을 주주환원 재원으로 활용하고, 배당 기준을 기존 잉여현금흐름(FCF)에서 당기순이익 기준으로 변경해 적용하고 있다.
SOOP 관계자는 "경영진의 자사 주식 매입은 회사의 중장기 성장성과 현재 기업가치에 대한 확신을 바탕으로 한 결정"이라며 "앞으로도 책임경영을 이어가는 한편, 정기적인 IR 활동과 주주 커뮤니케이션을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.