조국, 당대표직 사퇴…“선거 결과 책임”

"성찰하면서 다음을 준비하겠다"

선거 패배 인정 후 선거사무소 나서는 조국 0 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정한 후 떠나고 있다. /연합

조국 조국혁신당 대표가 4일 6·3 지방선거 참패에 따른 책임으로 당대표직을 내려놨다.조 대표는 이날 페이스북을 통해 "6·3 선거 결과에 책임을 지고, 당대표직에서 물러나겠다"며 "이번 선거에서 조국혁신당의 이름으로 헌신한 당원들 동지들 앞에 새로운 희망의 길을 열지 못했다. 모두 제가 부족했던 탓이다"고 밝혔다.앞서 조 대표는 이번 국회의원 재·보궐선거에서 경기 평택을에 출마했지만, 유의동 국민의힘 후보와 김용남 민주당 후보에 밀리며 3위에 머물렀다.조 대표는 "선거 결과로 인해 범민주진영 내부 논쟁과 균열이 예상되지만, 조국혁신당이 열두 석을 가진 진보개혁적 원내 3당이라는 사실은 변하지 않는다"며 "새 지도부와 함께, 조국혁신당의 DNA를 더욱 강하고 단단하게 만들어 달라"고 했다.이어 "시대적 과제인 검찰개혁에 확실한 마침표를 찍어달라. 서로 존중하고 단결하며, 하나 된 힘으로 사회대개혁의 길을 흔들림 없이 걸어가 달라"고 부연했다.끝으로 조 대표는 "저 또한 지치지 않겠다. 한 번의 전투에서 졌다고 전쟁을 포기하는 법은 없다. 저 자신을 성찰하고 담금질하면서 다음을 준비하겠다"고 밝혔다.