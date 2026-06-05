락앤락, 자원순환 캠페인 ‘러브 포 플래닛’ 전개

[락앤락 사진자료] 락앤락, 2026 자원순환 캠페인 러브 포 플래닛 전개 0 락앤락 자원순환 캠페인 포스터. /락앤락

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 환경의 날을 맞아 자원순환 캠페인 '러브 포 플래닛(Love for Planet)'을 전개한다.5일 락앤락에 따르면 이번 캠페인은 오래된 플라스틱 밀폐용기를 수거해 생활용품, 산업소재, 공공시설물 등으로 재탄생 시키는 행사로 지난 2020년부터 시작됐다. 지난해에는 3830명이 참여해2만여개의 밀폐용기를 수거했다.올해의 경우 6월 8~26일까지 서울 전역에 위치한 아름다운가게를 통해 캠페인에 참여할 수 있다. 참가자에게는 '비스프리 테이블탑' 760㎖ 제품이 제공될 예정이다. 제주에서는 제주올레를 통해 6월 15일부터 9월 30일까지 참여할 수 있다.제주에서 수거된 폐플라스틱 밀폐용기는 제주올레길 모작벤치 제작에 활용된다. 현재까지 설치된 모작벤치는 누적 57좌에 달한다.지난해에는 한화토탈에너지스와 협업해 이를 친환경 자동차 부품으로 재활용했으며 업사이클링 기업 우쥬러브와 함께 동천동 마을에 폐플라스틱 생활용품을 설치하는 등 자원순환의 적용 범위를 확대하고 있다.락앤락 관계자는 "이번 캠페인을 통해 일상 속 자원순환의 의미를 함께 나누고 더 많은 분들이 친환경 실천에 동참하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 락앤락은 기후 변화 피해가 심각한 몽골 투브 아이막 바양항가이 솜 지역에 '락앤락의 숲' 2차 조성을 진행하는 등 다양한 환경 캠페인을 전개하고 있다. 이 같은 환경·사회공헌 활동의 성과를 인정받아 '2026 대한상공회의소·포브스 사회공헌 대상'을 수상했다.