하이모, 신규 TV CF 런칭 기념 온·오프라인 이벤트 진행

[하이모 사진자료] 하이모, 신규 TV CF ‘하이모 모션’ 온에어 기념 이벤트 진행 0 하이모, 신규 TV CF '하이모 모션' 온에어 기념 이벤트 포스터. /하이모

맞춤가발 전문기업 하이모가 신규 TV CF 방송 기념으로 6월 한 달간 온·오프라인 이벤트를 진행한다.5일 하이모에 따르면 이번 이벤트는 이달 1일부터 30일까지 'TV CF 런칭 기념 하이모 모션(MOTION) 이벤트'라는 제목으로 진행된다.이 기간 하이모 모션 제품 구매 고객에게 최대 25만원 할인 혜택을, 두 번째 제품 구매 시 최대 60만원 추가 할인 혜택을 제공한다. 또한 제품 구매 고객에게 멀티스카프와 쿨토시 세트를 선착순 3000명에게 증정하며 상담만 받아도 모발보호샴푸를 제공한다.온라인에서는 '24시간 밀착, 고정력을 증명헤어'를 진행한다. 하이모 TV CF 영상을 시청한 뒤 '좋아요' 인증샷을 캡처하고 하이모 제품의 고정력을 보여줄 수 있는 15초 내외 영상을 촬영해 응모하는 방식이다.참여자는 인스타그램, 유튜브 쇼츠, 네이버 클립 등 영상 플랫폼에 콘텐츠를 업로드하거나 다이렉트 메시지(DM)나 이메일을 통해 직접 제출한 뒤 응모 폼을 작성하면 된다. 얼굴 공개가 부담스러울 경우 뒷모습, 마스크, 필터 등을 활용해 참여할 수 있다.베스트 고정상 1명에게는 맞춤가발 1개를 무상 증정하며 자신감 고정상 3명에게는 맞춤가발 40만원 할인권을 제공한다. 응모자 중 추첨을 통해 선정된 20명에게는 참가상으로 모발보호샴푸를 증정한다.하이모 관계자는 "신규 TV CF '하이모 모션'의 핵심 메시지를 고객이 직접 경험하고 공유할 수 있도록 마련한 이벤트"라며 "하이모 모션이 제안하는 자신감 있는 일상을 보다 친근하게 전달해 나갈 것"이라고 말했다.자세한 내용은 하이모 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.