[포토] 선서하는 6·3 재보궐선거 당선 의원들

5일 국회에서 열린 본회의에서 인천 연수갑 국회의원 6·3 재보궐선거에서 당선된 송영길 더불어민주당 의원을 비롯한 당선 의원들이 선서를 하고 있다. 왼쪽부터 대구 달성 국회의원 보궐선거에서 당선된 이진숙 국민의힘 의원, 광주 광산을 국회의원 보궐선거에서 당선된 임문영 더불어민주당 의원, 충남 아산을 국회의원 보궐선거에서 당선된 전은수 더불어민주당 의원, 전북 군산ㆍ김제ㆍ부안갑 국회의원 재선거에서 당선된 김의겸 더불어민주당 의원, 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원, 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 이광재 더불어민주당 의원, 울산 남갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 김태규 국민의힘 의원, 송 의원, 충남 공주ㆍ부여ㆍ청양 국회의원 보궐선거에서 당선된 윤용근 국민의힘 의원, 경기 평택을 국회의원 재선거에서 당선된 유의동 국민의힘 의원, 인천 계양을 국회의원 보궐선거에서 당선된 김남준 더불어민주당 의원, 경기 안산갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 김남국 더불어민주당 의원, 전북 군산ㆍ김제ㆍ부안을 국회의원 보궐선거에서 당선된 박지원 더불어민주당 의원.