대한상의 제주포럼 내달 개막…최태원 회장 특별 대담 준비

7월 14일부터 18일까지 제주 신라호텔서 개최

경제계 600여명 참석…최신 경영 트렌드·산업 현안 공유

2026042801001689700090891 0 최태원 SK그룹 회장이 지난 4월 한중의원연맹 주최의 세미나에 참석해 강연하고 있다. /대한상공회의소

대한상공회의소는 다음 달 제주에서 국내 대표 경제계 하계 포럼인 '제49회 대한상의 제주포럼'을 개최한다고 7일 밝혔다.이번 포럼은 7월 15일부터 18일까지 3박4일간 제주 신라호텔에서 개최된다. 1974년 '제1회 최고경영자대학'으로 시작된 제주포럼은 국내 경제계 대표 하계 포럼으로 꼽힌다. 올해는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 전국 상공회의소 회장과 회원 기업 최고경영자(CEO) 600여명이 참석해 최신 경영 트렌드와 산업 현안을 공유할 예정이다.올해 포럼은 제주 바다의 물결에서 착안한 'FLOW'다. 영문 각 글자에 착안해'성장의 토대(Foundation)','리더들의 도전(Leadership)','기술로 여는 기회(Opportunity)','사회로 퍼지는 변화(Wave)'등 한국 경제의 지속가능한 성장을 도모하는 4가지 테마 아래 다채로운 강연과 체험 프로그램이 펼쳐진다.특히 최태원 대한상의 회장이 직접 진행하는 '한국 경제 성장 전략 특별 대담'이 주요 프로그램으로 마련됐다. 최 회장은 글로벌 대전환기 속에서 우리 경제가 나아가야 할 방향성을 명쾌하게 제시하고, 참가자들과 질의응답을 통해 깊이있는 소통에 나설 계획이다.연사로는 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 미국 시장에서 냉동김밥 열풍을 이끈 최홍국 올곧 총괄대표, 김형우 트래블월렛 대표, 정경선 현대해상 최고지속가능성책임자(CSO), 가수 션 등이 참여한다.첨단 기술 분야에서는 이재욱 서울대 AI연구원장, AI 신약개발 기업 갤럭스를 창업한 석차옥 서울대 교수, 권석준 성균관대 교수, 장진석 BCG코리아 MD파트너 등이 강연자로 나서 AI와 반도체, 디지털 전환 시대 기업의 대응 전략을 제시한다.올해 처음으로 도입되는 '심층 대화 세션'도 기대를 모은다. 일반 강연과 달리 연사와 참가자가 소규모로 친밀하게 마주 앉아 미처 다루지 못한 깊은 이야기를 나누고 개별 기업 맞춤형 상담을 받을 수 있는 기회다. 희망자는 사전에 선착순으로 신청해야 참여가 가능하다.포럼 기간 동안 문화·체험 프로그램도 풍성하게 운영된다. 둘째 날 밤에는 가수 김정민과 박미경이, 셋째 날 밤에는 조성모와 김태우가 무대에 오른다. 낮 시간에는 골프 라운딩, 제주 관광, 야경 투어, 싱잉볼 명상, 퍼스널 컬러 메이크업, 제주 말차 다도 체험, 와인 네트워킹 등 다양한 프로그램이 마련된다.강명수 대한상의 회원협력본부장은 "올해 제주에서 열리는 하계포럼은 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 기업인들이 한자리에 모여 미래의 기회를 읽고 새로운 도약을 모색하는 교류의 장이 될 것"이라며 "경영 인사이트는 물론 참가자 간 네트워킹, 심신을 재충전 할 수 있는 알찬 프로그램을 통해 새로운 활력을 충전해 가시길 바란다"고 밝혔다.한편 이번 제주포럼 참가 신청은 7월 10일까지 제주포럼 홈페이지를 통해 가능하다.