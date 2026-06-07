NH농협은행, 한화솔루션과 친환경 전력 확보 위해 맞손…은행권 최대 규모

직접전력거래계약(PPA) 업무협약 체결

총 8MW급 규모 친환경 전력 확보

AI 및 IT 분야의 급격한 전력 수요 증가 대응

농협금융, 한화솔루션 0 임세빈 NH농협은행 수석부행장(오른쪽)과 유재열 한화솔루션 한국사업부장(왼쪽)이 4일 서울시 중구 한화빌딩에서 직접전력거래계약 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./NH농협은행

NH농협은행이 친환경 전력 확보를 통해 전력 수요 증가 대응과 탄소중립 달성, 재생에너지 전환 가속화에 나섰다.NH농협은행은 지난 4일 서울 중구 한화빌딩에서 한화솔루션과 '직접전력거래계약(PPA, Power Purchase Agreement)' 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.직접전력거래계약(PPA)은 기업이 친환경 발전소로부터 전기를 직접 구매해 사용하는 제도다. 이번 협약으로 농협은행은 한화솔루션으로부터 태양광 발전을 통해 생산한 4MW급 규모의 재생에너지를 공급받게 된다.공급받은 전기는 AI·IT 분야의 급격한 전력 수요 증가에 선제적으로 대응하고, 향후 20년간 NH의왕통합IT센터에서 사용될 예정이다.농협은행은 지난해 체결한 4MW 규모의 1차 계약에 이어, 이번 추가 협약으로 총 8MW급 규모의 친환경 전력을 확보하게 됐다. 이는 국내 은행권에서 PPA 방식으로 직접 확보한 친환경 전력 가운데 최대 규모다.임세빈 NH농협은행 수석부행장은 "이번 협약은 기후위기 대응과 ESG 경영을 적극 실천하는 선도은행으로서 책임을 다하기 위한 중요한 발걸음"이라며 "신뢰할 수 있는 친환경 에너지 조달 생태계를 구축하고, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.