삼표그룹, 작업복 업사이클링 캠페인…“자원순환 가치 실천”

26-0605 [사진자료] 삼표그룹, 환경의 날 맞아 작업복 업사이클링 캠페인 전개 0 삼표그룹 임직원들이 착용했던 폐작업복과 안전조끼로 제작한 '업사이클링 필통'. /삼표그룹

삼표그룹은 지난 5일 '환경의 날'을 맞아 전 계열사 사업장에서 수거한 폐작업복과 안전조끼를 활용해 업사이클링(Upcycling) 제품을 제작하는 자원순환 캠페인 '삼표 리 유즈(Re-Use) 캠페인'을 전개한다고 7일 밝혔다.이번 캠페인은 현장에서 사용 후 수명을 다한 작업복과 안전조끼를 업사이클링 해 새 제품으로 재탄생 시키는 것으로 임직원들에게 자원순환 실천 기회를 제공하고 지속가능한 사회를 만들기 위해 마련됐다.올해의 경우 지난해 진행한 '업사이클링 파우치' 제작에 이어 임직원들의 일상 활용도가 높은 '업사이클링 필통'을 제작한다. 일반 작업복만 수거했던 지난해와 달리 올해 '안전조끼'까지 수거 대상을 확대해 자원순환의 의미를 한층 더 넓히겠다는 취지다.이번에 전 계열사 임직원들의 참여를 통해 작업복과 안전조끼 383벌이 수거됐다. 수거된 의류는 국내 최초 업사이클링 브랜드 '에코파티메아리'와 협업해 필통 300개로 제작 후 다시 임직원들에게 전달할 예정이다.이번에는 수거된 의류의 세탁·해체 공정에 지역 취약계층이 참여할 수 있도록 해 일자리 창출이라는 상생의 가치를 더했다.유용재 삼표그룹 사회공헌담당 상무는 "앞으로도 자원순환의 가치를 실천해 환경과 사회에 긍정적 영향을 더할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐나가겠다"고 말했다.한편, 삼표그룹은 임직원 참여 사회공헌 활동을 꾸준히 확대하고 있다. 최근에는 신규 입사자 온보딩 프로그램과 연계한 봉사활동을 비롯해 자립준비청년을 위한 멘토링 프로그램 등 다양한 활동을 통해 기업의 나눔문화를 사내 전반에 확산시키고 있다.