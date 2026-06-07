KT&G 상상마당, ‘2026 청춘비상’ 최종경연 5팀 선정

(KT&G 사진자료) 상상마당 홍대 전경 0 상상마당 홍대 전경. /KT&G

KT&G 상상마당이 대학생 뮤지션을 위한 음악 지원 프로그램 '2026 청춘비상'의 최종 경연에 진출할 5팀을 선정했다.7일 KT&G에 따르면 '청춘비상'은 올해 처음 선보이는 상상마당 홍대의 음악지원 사업으로 대학생 뮤지션에게 실제 무대 공연과 아티스트 협업 기회를 제공하는 등 창작활동을 돕기 위해 마련됐다.지난 3월 23일부터 4월 24일까지 진행된 공모에는 50여팀이 지원했다. 이후 심사위원들의 평가를 통해 최종 경연에 진출할 5팀이 결정됐다. 진출팀은 오 쉬프(O-SHEEP), 그랜드시네마테마파크, 로트네스트(Rottnest), 듀포인트(DEWPOINT), 최윤영이다.최종 우승팀은 2단계를 걸쳐 정해진다. 5개팀은 자작곡 1분 라이브 영상을 상상마당 SNS에 업로드해 온라인 경연을 진행한다. 이후 8월 상상마당 홍대에서 열리는 최종 공개 오프라인 경연 결과를 종합해 우승 2개팀이 결정된다. 우승팀은 상상마당 홍대 라이브홀 무료 대관 1회, 팀당 상금 200만원, 현역 뮤지션들과 컬래버레이션 공연 기회가 주어진다.김천범 KT&G 문화공헌부 공연담당 파트장은 "앞으로도 신진 뮤지션 발굴과 육성을 위한 지원을 꾸준히 이어나갈 것"이라고 말했다.한편, KT&G 상상마당은 신진 예술가들의 창작활동을 지원하고 대중들에게 폭넓은 문화 경험을 제공하는 복합문화예술공간이다. 2005년 온라인 상상마당을 시작으로 홍대·논산·춘천·대치·부산까지 총 5곳에서 운영되며 문화예술 저변 확대와 지역문화 발전에 기여하고 있다. 상상마당은 매년 3000여개의 문화 예술 프로그램이 운영 중이다.