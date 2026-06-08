닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

이언주, 최고위원직 사퇴…“국민이 보내준 경고 수용”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002293

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 06. 08. 08:37

Advertisements

Advertisements

"서울·수도권 등 주요 격전지서 민심 충분히 얻지 못해"
이언주 더불어민주당 최고위원 이병화 기자 뉴이재명
이언주 더불어민주당 최고위원 /이병화 기자
이언주 더불어민주당 의원이 8일 최고위원직을 사퇴했다. 서울시장 선거 패배 등 이번 6·3 지방선거에서 나타난 '민심의 경고'를 받아들이겠다는 입장이다.

이 의원은 이날 페이스북에서 "저는 오늘 민주당 최고위원직을 내려놓고 평의원으로 돌아가고자 한다. 이번 선겨 결과에 대해 제 역할을 다 하지 못한 점에 대해 송구스럽게 생각하며 책임을 통감한다"고 했다.

이 의원이 최고위원직을 내려놓은 이유는 이번 지방선거 결과로 분출된 민심의 경고를 수용하기 위해서다.

그는 "전국적으로 적지 않은 성과를 거뒀음에도 서울과 수도권을 비롯한 주요 격전지에서 민심을 충분히 얻지 못했다"며 "대통령 지지도에만 의존한 나머지 지역별 민심에 부합하는 전략과 비전을 충분히 제시하지 못했다"고 밝혔다.

그러면서 "특히 중도층과 2030 청년세대의 이탈 등 수도권 주요 지역에서 확인된 민심의 변화는 무겁게 받아들여야 할 대목"이라며 "선거는 기대만으로 치를 수 없으며, 국민은 늘 더 높은 수준의 책임과 준비를 요구한다는 사실을 확인했다. 국민께서 보내주신 경고와 질책을 겸허하게 받아들이겠다"고 부연했다.

아울러 이 의원은 "비록 당의 직책은 내려놓지만, 이재명 정부의 성공과 민주당의 혁신, 그리고 대한민국의 미래를 위해 백의종군의 자세로 제가 할 수 있는 바를 다하겠다"며 "현장에서 국민의 목소리를 더욱 가까이 듣고, 당이 다시 국민의 신뢰를 넓혀갈 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

츠베레프 ‘프랑스오픈’ 제패, 메이저 첫 우승

[사설] 주가·환율·금리, 거시지표 변동 위험 수위다

지금 뜨는 뉴스

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다

中 지커, 첫 한국 출시 모델 ‘7X’ 공개…가격은 얼마