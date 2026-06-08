배민아카데미-서초구, ‘외식업 AI 마케팅 교육’ 수강생 모집

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배달의민족(배민)의 운영사 우아한형제들은 오는 22일까지 '서초구와 배달의민족이 함께하는 외식업 경영 아카데미: 선택받는 가게를 만드는 AI 마케팅' 교육 수강 신청을 받는다고 8일 밝혔다.이번 교육은 지난해 서초구와 배민아카데미가 체결한 '서초구 외식산업 경쟁력 강화를 위한 업무 협약'의 일환이다. 지난해 양 기관은 업무 협약을 체결하고 두 차례 걸쳐 협업 교육을 진행한 바 있다.교육과정은 AI를 가게 운영에 활용하고자 하는 외식업 사장님들의 수요에 주목해 AI 활용 과정으로 구성된다. AI 활용을 통한 가게 마케팅의 효율적인 방법을 학습하고 바로 적용할 수 있는 결과물을 도출할 수 있도록 설계됐다.커리큘럼에는 AI 관련 학계 전문가는 물론 AI 마케팅을 실제 가게 운영에 적용한 배민 앱 입점 사장님도 직접 강연에 나선다. AI 활용 사례부터 AI 전환이 바꿀 외식업 흐름과 산업 방향까지 다룰 예정이다.수강 인원은 총 30명으로 이달 29일부터 내달 27일까지 매주 월요일마다 배민아카데미 서울센터와 서초구청 교육장에서 다섯 차례에 걸쳐 진행된다.전성수 서초구청장은 "외식업주분들께서 AI 시대에 필요한 외식업 마케팅 역량을 갖출 수 있도록 최신 AI 프로그램을 활용한 실습부터 성공 노하우를 공유하는 멘토링과 전문가 명사특강까지 알차고 다양하게 구성했다"며 "앞으로도 지역 상권에 활력을 더하는 실질적 지원을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.배민아카데미는 AI 교육에 대한 외식업계 수요가 이어지고 있는 만큼, 외식업 사장님들에게 보탬이 될 수 있는 AI 활용 커리큘럼을 운영할 예정이다. 또 서초구뿐 아니라 다양한 지자체와 협업 교육을 진행해 지역과 밀착한 내용의 맞춤형 교육도 전개할 계획이다.권용규 우아한형제들 배민아카데미실장은 "외식업계에 AI 활용 전략이 중요한 화두로 떠오르면서 많은 외식업 사장님들이 가게 경쟁력을 높이는 수단으로 고민하고 있다"며 "앞으로 실질적인 도움이 될 만한 커리큘럼을 지속 발굴하고 협업해 사장님들의 든든한 동반자가 되겠다"고 강조했다.