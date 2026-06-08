‘당신이 말하면, 종교인이 듣겠습니다’ 7대 종교지도자 나섰다

7개 종단이 제공하는 명상과 성찰 콘텐츠 제공

14일 서울 청계광장서 생명존중 선언 세리머니도

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7개 국내 종교지도자들의 모임인 한국종교지도자협의회(이하 종지협)가 오는 14일 서울 청계광장에서 7개 종단이 함께하는 '마음 Knock, 생명 Talk' 국민마음회복 생명살림 캠페인을 개최한다고 8일 밝혔다.이번 캠페인은 우울과 불안, 고립감 등으로 지친 국민들의 마음을 돌보고 생명존중 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 특히 종교인들이 시민들의 이야기를 듣는 '경청'을 중심에 둔 생명살림 캠페인으로 진행될 예정이다.최근 우리 사회는 정신건강 문제와 사회적 고립이 심화되면서 마음 돌봄의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에 따라 대한불교조계종, 한국기독교총연합회, 원불교, 성균관, 천도교, 한국천주교주교회의, 한국민족종교협의회 등 7개 종단으로 구성된 종지협이 나섰다.행사의 슬로건은 '마음을 열고, 생명을 말하다'이다. 시민 누구나 자유롭게 참여하여 자신의 마음을 돌아보고, 잠시 멈춰 쉬어갈 수 있는 치유의 공간으로 조성된다.행사의 핵심 프로그램은 'Talking and Listening(당신이 말하면, 우리가 듣겠습니다)'이다. 종교인들이 경청자가 돼 시민들과 마주 앉아 이야기를 듣는다. 참여자는 자신의 고민과 감정을 자유롭게 이야기할 수 있으며, 경청자는 조언이나 평가보다 온전한 경청과 공감을 통해 참여자가 스스로 자신의 마음을 들여다볼 수 있도록 돕는다.이와 함께 다양한 체험형 프로그램도 운영된다. '마음처방전'에서는 자신의 감정을 직접 입력하고 표현하는 과정을 통해 현재의 마음 상태를 인식해 볼 수 있으며, '컬러테라피'에서는 색채를 활용해 심리적 안정과 치유를 경험할 수 있다. 또한 자신의 감정을 온도로 표현하는 '감정온도계', 소리와 진동을 활용한 명상 체험 프로그램인 '싱잉볼', 참여 소감을 나누는 '마음나누기' 공간과 휴식존도 마련된다. 또한 참가자들은 청계천 수변 산책로와 연계된 '마음회복존'에서 7개 종단이 제공하는 명상과 성찰 콘텐츠를 체험할 수 있다.행사 개막식에서는 7대 종단 대표자들이 참여하는 생명존중 선언 세리머니가 진행된다. 꽃이 피어나는 개화 퍼포먼스를 통해 생명의 가치와 종단 간 화합의 의미를 상징적으로 표현하고, 정부기관 관계자들이 참석해 생명존중 문화 확산을 위한 메시지를 함께 전할 예정이다.공동대표의장 진우스님은 "누군가의 이야기를 판단 없이 들어주는 것만으로도 큰 위로가 될 수 있다"며 "종교계가 함께 마련한 이번 자리가 시민들에게 위로와 희망을 전하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.