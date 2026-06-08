닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 식품

“파스타서 머리카락 나왔는데 가맹점 사과없어”… 점보파스타 대표 공식 사과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002416

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 06. 08. 11:03

Advertisements

Advertisements

쓰레드
/쓰레드
한 프랜차이즈 본사 대표가 가맹점 음식에서 이물질이 나왔다는 소비자 불만이 온라인에서 확산되자 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다.

최근 한 소비자는 SNS 스레드를 통해 "파스타를 주문했는데 머리카락이 나왔다"며 불만을 제기했다. 이 소비자는 충남에 위치한 한 점보파스타 가맹점에서 파스타를 시켰다.

작성자는 "배달 플랫폼 고객센터를 통해 문의했지만 가게 측이 '이물질이 나올 수 없는 매장'이라고 답변했다"며 "사과 한마디도 없었고 전체 취소 요청도 받아들여지지 않았다"고 주장했다. 이어 "머리카락이 분명히 나왔는데 마치 내가 일부러 넣은 것처럼 느껴져 황당했다"고 토로했다.

논란이 확산되자 점보파스타 본사 대표는 해당 게시물에 직접 댓글을 남기고 공식 입장을 밝혔다.

대표는 "점보파스타를 선택해 주문해 주셨는데 불편을 겪으신 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "조리 파트 직원들이 위생캡을 착용하기 때문에 가맹점에서 '이물질이 나올 수 없다'고 설명한 것으로 보이지만 휴식 시간이나 작업 과정에서 옷에 묻어 있던 머리카락 등이 음식에 들어갈 가능성은 충분히 있다"고 설명했다.

이어 "이번 사안은 가맹점주의 고객 응대가 적절하지 못했던 부분이며 본사의 CS 교육 역시 미흡했던 점을 인정한다"며 "고객에게 불편을 끼쳐 드린 점에 대해 다시 한번 사과드린다"고 밝혔다.

또한 본사는 해당 가맹점에 대한 고객 응대(CS) 교육 재실시와 가맹점 패널티를 진행할 예정이라고 밝혔다. 아울러 전체 가맹점을 대상으로 고객 응대 교육을 강화하고 본사 차원의 지도·감독을 통해 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 강조했다.

점보파스타 측은 "진행 상황이 궁금하다면 언제든 연락해 달라"며 "관련 내용을 투명하게 공개하겠다"고 덧붙였다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

젠슨 황 “LG와 협력 놀랍게 발전”…구광모 “미래 협력 추가 논의”

[개장시황]코스피, 8% 폭락에 서킷브레이커 발동…8000선 붕괴

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

지금 뜨는 뉴스

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다