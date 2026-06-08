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럭셔리 뷰티 몰리는 CJ온스타일…럭스뷰티관 매출 43% 증가

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정문경 기자

승인 : 2026. 06. 08. 15:16

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에르메스·미우미우·구찌뷰티 등 글로벌 브랜드 입점 확대
럭스뷰티관 매출 전년 대비 43% 증가…고가 뷰티 수요 견인
콘텐츠 커머스·전문관 큐레이션으로 차별화
[CJ온스타일 사진자료1] CJ온스타일 앱 내 '럭스뷰티관' 화면
CJ온스타일 앱 내 '럭스뷰티관'./CJ온스타일
CJ온스타일이 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 유치와 프리미엄 고객층 확대에 힘입어 백화점 뷰티 플랫폼 입지를 강화하고 있다. 에르메스퍼퓸과 미우미우뷰티, 구찌뷰티 등 신규 브랜드 입점이 이어지는 가운데 럭스뷰티관 매출도 두 자릿수 성장세를 기록했다.

8일 CJ온스타일은 올해 1월 1일부터 5월 31일까지 모바일 앱 내 럭스뷰티관 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 43% 증가했다고 밝혔다. 현재 럭스뷰티관에는 70여개의 백화점 입점 프리미엄 뷰티 브랜드가 입점해 있다.

럭스뷰티관은 에르메스퍼퓸, 시슬리, 끌레드뽀보떼, 메종마르지엘라 프래그런스, 로라메르시에, 나스, 데코르테 등 백화점 핵심 뷰티 브랜드를 중심으로 구성됐다. 올해 3분기에는 아쿠아 디 파르마와 크리드 등 초고가 니치 향수 브랜드의 라이브 커머스도 예정돼 있다.

CJ온스타일은 경쟁이 치열한 뷰티 이커머스 시장에서 '백화점 뷰티'를 차별화 전략으로 내세우고 있다. 공식 수입사와의 파트너십을 통한 상품 신뢰도 확보, 전문관 중심의 큐레이션, 브랜드 스토리와 제품 전문성을 전달하는 콘텐츠 커머스 역량이 강점으로 꼽힌다.

실제 프리미엄 소비층도 두텁게 형성되고 있다. 지난해 CJ온스타일의 프리미엄 뷰티 평균 객단가는 24만원을 기록했다. 같은 기간 와이즈앱·리테일 조사에서도 주요 온라인 종합쇼핑몰 가운데 1회당 평균 결제금액과 1인당 평균 결제금액 부문에서 가장 높은 수준을 나타냈다.

입점 브랜드들의 성장세도 가파르다. 올해 라이브 방송을 진행한 SK-II, 데코르테, 르네휘테르의 방송 월 매출은 전년 동월 대비 각각 418%, 497%, 904% 증가했다. 에르메스퍼퓸 역시 지난 5월 라이브 방송에서 전년 동월 대비 218%의 판매 신장률을 기록했다.

시슬리와 끌레드뽀보떼는 뷰티 전문 라이브 콘텐츠 '유인나의 겟잇뷰티' 방송 효과를 톡톡히 봤다. 방송이 진행된 달의 매출은 전년 동월 대비 각각 25배, 30배 증가했다.

뷰티 크리에이터와의 협업도 성과를 내고 있다. CJ온스타일은 라이브 커머스 IP와 구독자 17만명을 보유한 뷰티 크리에이터 '유리하다' 채널을 연계한 콘텐츠를 선보이고 있다. 프리미엄 더마 브랜드 르누베르는 첫 방송에서 40분 만에 30억원의 매출을 올리며 준비 물량을 모두 소진했다. 같은 방송에서 선보인 고주파 뷰티 디바이스 '트리폴라' 역시 완판을 기록했다.

CJ온스타일 관계자는 "뷰티 시장이 세분화되면서 플랫폼별 전문성이 더욱 중요해지고 있다"며 "상품 신뢰도와 전문 큐레이션, 콘텐츠 커머스 역량을 기반으로 프리미엄 뷰티 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
정문경 기자

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