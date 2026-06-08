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한일홀딩스, 연세대에 3억원 규모 건설 자재 후원

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 08. 14:01

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한일홀딩스,연세대학교 첨단물리연구관 건립에 3억원 현물 후원
한일홀딩스가 물리학 연구 인프라 확충을 위해 연세대학교에 3억원 규모의 건설 자재를 후원한다.

8일 한일홀딩스에 따르면 양 기관은 지난 5일 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 본관에서 '연세대학교 첨단물리연구관 건축 후원 협약식'을 가졌다.

한일시멘트를 자회사로 둔 한일홀딩스는 연구관 건립에 필요한 레미콘 등 3억원 규모의 자재를 현물로 지원할 계획이다.

연세대가 건립 추진 중인 연구관은 지상 4층, 지하 3층 규모 교육연구시설로 미래 석학들이 양자물리학 등 첨단 물리 분야 연구에 매진할 공간으로 사용하게 된다.

한일홀딩스 관계자는 "미래 첨단 기술의 핵심인 기초과학 분야 발전에 기여할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "이번에 건립되는 첨단물리연구관이 미래 과학 인재들의 요람이 되길 바란다"고 말했다.

한편, 한일홀딩스는 허기호 회장이 후원하고 있는 우덕재단을 통해 40여년간 연세대와 인연을 이어오고 있다. 우덕재단은 현재까지 400명 이상의 연세대 학생에게 장학금 23억원을 지급하고 학술연구비 1억8000만원을 지원하는 등 총 25억원 규모의 후원으로 인재 양성에 힘을 보탰다.
이철현 기자

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