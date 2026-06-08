JTI코리아, ‘플룸 아우라 글래셔 화이트’ 한정판 출시

사진자료_JTI코리아 ‘플룸 아우라 글래셔 화이트’ 0 JTI코리아 '플룸 아우라 글래셔 화이트'. /JTI코리아

JTI코리아는 궐련형 전자담배 디바이스 '플룸 아우라'의 한정판 디바이스 '플룸 아우라 글래셔 화이트(Ploom AURA Glacier White)'를 온라인 출시한다고 8일 밝혔다.이번에 출시하는 제품은 스타일리시한 플룸 디바이스에 감각적인 화이트 컬러를 적용한 한정판으로 디바이스 단품뿐만 아니라 프리미엄 프런트 패널, 화이트 컬러의 백 커버 및 포켓백 등 다양한 액세서리로 구성된 패키지로도 판매된다.네이버 '플룸 스토어'에서는 '플룸 아우라 글래셔 화이트' 디바이스 단품을 특별 할인가인 2만9000원에, 플룸 공식 웹사이트에서는 패키지 3종을 3만~3만8000원까지 특별 할인가에 구매할 수 있다.지난 4월 출시한 '플룸 아우라'는 '스마트 히트플로우(Smart HeatFlow)' 기술과 4가지 히팅 모드, 슬림하고 가벼운 디자인을 적용해 맛과 사용 경험, 디자인 측면에서 한층 진화한 제품이다. 플룸 아우라 정식 출시 전 선보인 한정판 패키지 '플룸 아우라 퍼스트 에디션(Ploom AURA First Edition)'은 완판을 기록한 바 있다.JTI코리아 관계자는 "한국 소비자들이 플룸 아우라만의 한층 진화된 사용 경험을 한정판 디바이스로도 누릴 수 있도록 플룸 아우라 글래셔 화이트를 출시하게 됐다"며 "앞으로도 플룸 아우라가 추구하는 감각적인 즐거움을 다양한 방식으로 전할 수 있도록 신규 컬러의 한정판 디바이스들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.