JTI코리아, ‘플룸 아우라 글래셔 화이트’ 한정판 출시

이번에 출시하는 제품은 스타일리시한 플룸 디바이스에 감각적인 화이트 컬러를 적용한 한정판으로 디바이스 단품뿐만 아니라 프리미엄 프런트 패널, 화이트 컬러의 백 커버 및 포켓백 등 다양한 액세서리로 구성된 패키지로도 판매된다.
네이버 '플룸 스토어'에서는 '플룸 아우라 글래셔 화이트' 디바이스 단품을 특별 할인가인 2만9000원에, 플룸 공식 웹사이트에서는 패키지 3종을 3만~3만8000원까지 특별 할인가에 구매할 수 있다.
지난 4월 출시한 '플룸 아우라'는 '스마트 히트플로우(Smart HeatFlow)' 기술과 4가지 히팅 모드, 슬림하고 가벼운 디자인을 적용해 맛과 사용 경험, 디자인 측면에서 한층 진화한 제품이다. 플룸 아우라 정식 출시 전 선보인 한정판 패키지 '플룸 아우라 퍼스트 에디션(Ploom AURA First Edition)'은 완판을 기록한 바 있다.
JTI코리아 관계자는 "한국 소비자들이 플룸 아우라만의 한층 진화된 사용 경험을 한정판 디바이스로도 누릴 수 있도록 플룸 아우라 글래셔 화이트를 출시하게 됐다"며 "앞으로도 플룸 아우라가 추구하는 감각적인 즐거움을 다양한 방식으로 전할 수 있도록 신규 컬러의 한정판 디바이스들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.