파마리서치, ‘리쥬란 시너지 부스터 헤어 라인’ 2종 출시

[사진] 리쥬란 시너지 부스터 헤어 라인 2종 (왼쪽)리쥬란 스칼프 앰플, (오른쪽)리쥬란 시너지 헤어부스터 0 리쥬란 시너지 부스터 헤어 라인 2종. /파마리서치

파마리서치가 두피 건강 관리를 위한 '리쥬란 시너지 부스터 헤어 라인' 2종을 출시했다.8일 파마리서치에 따르면 이번 신제품 2종은 병·의원용 제품 '리쥬란 시너지 헤어부스터'와 '리쥬란 스칼프 앰플'로 구성됐다.병·의원내 관리 단계에서 리쥬란 시너지 헤어부스터로 건강한 두피 환경을 조성하고 리쥬란 스칼프 앰플로 홈케어 단계에서도 산뜻한 두피 루틴을 이어가는 구조로 설계된 것이 특징이다.리쥬란 시너지 헤어부스터는 두피 활력과 보습, 진정 케어를 위한 병원 관리용 두피 부스터 제품이다. 파마리서치의 화장품 특화 성분인 c-PDRN(각질층에 흡수되어 피부의 기초 체력을 다지는 데 도움을 주는 성분) 1.2%, 올리고펩타이드-29, 카퍼트라이펩타이드-1, 아미노산 성분 등을 함유했다. 판테놀을 더해 두피를 편안하게 관리할 수 있도록 설계된 것도 특징이다.리쥬란 스칼프 앰플은 병·의원 유통 채널을 통해 만나볼 수 있는 데일리 두피 앰플이다. n-PDRN, 나이아신아마이드, 바이오틴 등을 함유했으며, 멘톨과 살리실릭애씨드 성분을 통해 두피에 상쾌한 쿨링감을 부여하고 산뜻한 사용감을 제공한다. 샴푸 후 젖은 두피에 1일 1회 도포하는 방식으로 간편한 사용 방법과 산뜻한 마무리감을 느낄 수 있다.파마리서치 관계자는 "이번 2종의 제품은 건강한 모발의 시작점이 되는 두피 환경에 주목한 제품"이라며 "병의원 관리와 홈케어를 유기적으로 연결해 보다 체계적인 두피 관리 경험을 제공하고자 했다"고 말했다.