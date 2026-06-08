네이버, 엔비디아와 ‘AI 인프라 동맹’…각 세종서 GW급 AI 팩토리 시동

8일 네이버 1784 사옥 찾은 젠슨 황 "사랑해요, 네이버!"

기가와트(GW)급 초대형 AI 팩토리 구축 맞손

2027년 55MW 가동 착수

'각 세종' 최소 4배 이상 규모로 확장

KakaoTalk_20260608_161320348_04 0 젠슨 황 엔비디아 CEO(왼쪽)와 이해진 네이버 의장이 8일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥에 마련된 무대에 올라 인사를 건네고 있다./김영진 기자

KakaoTalk_20260608_161320348 0 이해진 네이버 의장(왼쪽부터)과 최수연 네이버 대표, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 네이버 1784 사옥에서 만났다./김영진 기자

KakaoTalk_20260608_161320348_05 0 젠슨 황 CEO(왼쪽)와 이해진 의장./김영진 기자

웹툰 앞에서 포즈 취한 젠슨 황과 이해진<YONHAP NO-5047> 0 젠슨 황 엔비디아 CEO(왼쪽)가 8일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥을 방문해 이해진 네이버 의장과 포즈를 취하고 있다. /연합

네이버가 엔비디아와 손잡고 기가와트(GW)급 초대형 AI 팩토리 구축에 나선다. 생성형 인공지능(AI)을 넘어 에이전트 AI와 피지컬 AI 시대를 겨냥한 초대형 인프라 사업으로, 네이버는 데이터센터와 클라우드 운영 역량을 바탕으로 글로벌 AI 인프라 시장 공략에 본격 나선다는 전략이다.8일 이해진 네이버 이사회 의장과 최수연 네이버 대표 등 경영진은 경기도 성남시 네이버 1784 사옥을 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 기가와트급 AI 팩토리 구축을 위한 공동 사업 로드맵과 글로벌 시장 진출 전략 등을 논의했다.이날 황 CEO는 사옥을 찾은 시민들과 임직원들에게 인사를 건네며 "I love NAVER(사랑해요, 네이버!)"라고 외쳤다. 또 마지막 빈칸을 직접 채우는 네이버웹툰 이벤트에 참여해 "DON'T WORRY! I HAVE GPUs!(걱정 마세요, 나는 GPU를 갖고 있어요)"라는 문구를 남기며 현장 분위기를 띄웠다.네이버와 엔비디아는 이날 기가와트급 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 공동 사업에 합의했다고 밝혔다. 양사는 단순한 기술 협력을 넘어 글로벌 수요 발굴부터 투자와 인프라 구축까지 밸류체인 전반을 함께 추진하는 통합 파트너십을 구축하기로 했다. 특히 네이버는 사업 성과와 리스크를 공동 분담하는 핵심 파트너로 참여한다.사업은 네이버의 하이퍼스케일 데이터센터인 '각 세종'을 거점으로 추진된다. 네이버는 2027년 상반기 55MW 규모 인프라 가동을 시작으로 같은 해 100MW, 2028년 200MW까지 단계적으로 확장할 계획이다. 궁극적으로는 시장을 압도할 기가와트급 AI 인프라 구축을 목표로 하고 있다. 네이버는 각 세종을 기반으로 국내뿐 아니라 아시아와 중동, 유럽 지역의 AI 수요까지 흡수한다는 구상이다.이번 협력의 핵심은 네이버의 데이터센터·GPU 클러스터 운영 역량과 엔비디아의 차세대 AI 인프라 플랫폼 'DSX' 결합이다. 엔비디아 DSX는 칩과 서버, 소프트웨어, 데이터센터 운영 기술을 통합한 AI 팩토리 전용 플랫폼으로, AI 모델 학습과 추론 비용을 낮추고 인프라 구축 속도를 높이는 것이 특징이다. 네이버는 이를 활용해 기업과 정부, 산업계 고객을 위한 AI 인프라 서비스를 확대할 예정이다.양사의 기술 협력도 한층 확대된다. 네이버는 최근 엔비디아의 개방형 거대언어모델(LLM) '네모트론'을 활용해 자체 AI 모델인 하이퍼클로바X를 고도화하고 있다. 또한 엔비디아의 월드 파운데이션 모델 '코스모스'와 네이버의 거리뷰·공간 모델링 기술을 결합해 '서울 월드 모델' 개발도 추진 중이다. 향후 피지컬 AI와 로봇, 디지털 트윈 분야까지 협력 범위가 확대될 전망이다.이번 만남은 양사의 기존 협력이 한 단계 진화했다는 점에서도 의미가 크다. 이 의장과 황 CEO는 지난해 경주 APEC 정상회의 기간 만나 피지컬 AI 플랫폼 협력 방안을 논의한 바 있다. 특히 네이버 1784는 로봇과 디지털 트윈, 클라우드 기술이 집약된 미래형 사옥으로 평가받는 만큼 황 CEO가 직접 현장을 둘러보며 협력 범위를 점검할 것으로 예상된다.네이버의 AI 사업이 이번 협력을 통해 서비스 기업을 넘어 글로벌 AI 인프라 사업자로 발돋움 할 수 있을지 주목된다. 최근 황 CEO는 대만에서 열린 'GTC 타이베이 2026'에서 네이버클라우드를 글로벌 AI 생태계 핵심 파트너로 직접 소개하기도 했다. 네이버는 엔비디아와의 협력을 기반으로 소버린 AI와 AI 데이터센터 사업 확대에 속도를 낼 계획이다.한편 이날 '젠슨 황 효과'에 네이버 주가도 강세를 보였다. 한국거래소에 따르면 네이버는 전 거래일 대비 9.20% 오른 27만9000원에 거래를 마쳤다. 엔비디아와의 초대형 AI 팩토리 구축 협력과 글로벌 AI 인프라 사업 확대 기대감이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.