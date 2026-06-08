젠슨 황 “네이버는 세계적 AI 기업…1784 사옥은 이미 미래의 회사”

8일 사옥 방문 뒤 극찬

AI 팩토리·로봇 협력 확대 선언

232 0 젠슨 황 엔비디아 CEO(왼쪽)와 이해진 네이버 의장이 8일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥에서 기자회견을 진행했다./김영진 기자

1780907504112 0 이해진 의장(왼쪽)과 젠슨 황 CEO./네이버

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 네이버를 세계 최고 수준의 인공지능(AI)·클라우드 기업으로 평가하며 AI 팩토리와 로보틱스 분야 협력 확대를 공식화했다. 특히 네이버와 함께 200MW(메가와트) 규모 AI 팩토리를 구축한 뒤 장기적으로 기가와트(GW)급 초대형 AI 인프라까지 확장하겠다는 청사진을 제시했다.황 CEO는 8일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥에서 열린 기자회견에서 "네이버는 세계적인 수준의 AI 기술과 클라우드 기술을 보유한 기업"이라며 "상대적으로 작은 국가에서 세계 최고 수준의 AI와 클라우드 기술을 개발한 것은 놀라운 성과"라고 말했다.황 CEO는 네이버와 엔비디아의 협력이 오랜 기간 이어져 왔다고 강조했다. "네이버는 엔비디아의 동남아시아 첫 AI 슈퍼컴퓨터 고객이자 파트너였다"며 "오랫동안 AI 기술을 함께 연구해왔고 이번 협력을 통해 관계를 더욱 확대하게 됐다"고 설명했다.이날 황 CEO는 양사의 협력 분야를 크게 세 가지로 제시했다. 먼저 엔비디아의 개방형 AI 모델 개발 프로젝트인 '네모트론 연합(Nemotron Coalition)'을 통해 차세대 프런티어 AI 모델을 공동 개발한다. 그는 "네이버 AI팀의 세계적 역량 때문에 함께 오픈 프런티어 AI 모델을 개발하게 됐다"고 말했다.두 번째는 AI 클라우드와 AI 팩토리 구축이다. 황 CEO는 "네이버와 함께 200MW 규모 AI 팩토리를 구축할 것"이라며 "200MW도 엄청난 규모지만 이는 시작에 불과하다. 앞으로 기가와트급 규모까지 확장할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "이 프로젝트가 완성되면 네이버는 지금보다 10배 더 큰 회사가 될 수 있다"고 강조했다.세 번째는 로보틱스 분야 협력이다. 황 CEO는 1784 사옥을 둘러본 뒤 "로봇이 가져다 준 아이스커피를 마셨다"며 "이곳은 미래의 회사"라고 평가했다. 이어 "네이버는 10년 이상 로보틱스 기술을 발전시켜 왔으며, 앞으로 이 분야 협력을 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.이해진 네이버 이사회 의장은 네이버가 AI 팩토리 사업을 추진할 수 있는 차별화된 역량을 이미 갖추고 있다고 강조했다. 이 의장은 "네이버는 일찍부터 GPU 기반 슈퍼컴퓨터에 투자해 왔고 아시아 최대 규모 서비스를 안정적으로 운영하고 있다"며 "데이터센터도 직접 구축·운영하고 있어 AI 팩토리를 위한 준비가 이미 돼 있는 회사"라고 말했다.이어 "현재 급증하는 GPU와 AI 수요를 만족시킬 수 있는 기업은 네이버가 유일하다고 생각한다"며 "AI 팩토리를 한국뿐 아니라 아시아 전역으로 확장할 수 있는 경험과 기술력을 보유하고 있다"고 덧붙였다.황 CEO는 네이버와 협력하는 이유에 대해 "네이버는 AI를 정말 잘 만드는 회사이기 때문"이라며 "네모트론 연합에 참여한 기업들은 모두 세계 최고 수준의 개발 역량을 갖추고 있으며 네이버 역시 그 가운데 하나"라고 평가했다.한편 황 CEO는 지난 5일 가졌던 이해진 의장과의 삼소(삼겹살·소주) 회동을 언급하며 "한국에서 가장 좋아하는 음식이 치킨이라고 생각했는데 이제는 한국식 바베큐인 삼겹살이 더 좋다"며 "특히 좋았던 건 이해진 의장이 저녁값을 냈기 때문"이라고 말했다. 이에 이 의장은 "앞으로 젠슨 황과 삼겹살을 먹을 때는 평생 제가 하겠다"고 화답했다.