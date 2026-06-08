여야, 선관위 개혁 주도권 잡기 경쟁

더불어민주당(왼쪽)과 국민의힘이 8일 6·3 지방선거 때 발생한 투표용지 부족 사태와 관련, 중앙선거관리위원회 등을 상대로 진상을 규명하기 위한 국정조사 요구서를 각 당론으로 국회에 제출하고 있다. 민주당과 국민의힘은 국정조사와 특검 추진에는 공감대를 보이고 있다. /이병화 기자·연합