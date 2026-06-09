CJ올리브네트웍스, 초등학생에 AI 기술 활용한 교육 봉사 진행

최신 AI 기술 활용해 자기소개 만들기…창작자 경험↑

[사진2] CJ올리브네트웍스 임직원이 효창종합사회복지관에서 초등학생을 대상으로 AI 활용 교육 프로그램을 진행하는 모습 0 CJ올리브네트웍스 임직원이 효창종합사회복지관에서 초등학생을 대상으로 AI 활용 교육 프로그램을 진행하는 모습./CJ올리브네트웍스

[사진1] CJ올리브네트웍스 임직원이 효창종합사회복지관에서 초등학생을 대상으로 AI 활용 교육 프로그램을 진행하는 모습 0

CJ올리브네트웍스가 초등학교 아이들을 위해 AI(인공지능) 기술을 활용한 교육 봉사 프로그램을 진행했다.9일 CJ올리브네트웍스는 서울 용산구 소재 효창종합사회복지관과 함께 초등학생 20여명을 대상으로 'AI 내 목소리 애니메이션 만들기'를 진행했다고 밝혔다. 행사는 학생들이 최신 AI를 활용해 디지털 환경에서 직접 콘텐츠를 생산하는 '창작자'로서의 경험을 쌓고 디지털 리터러시 능력을 높일 수 있도록 기획됐다.CJ올리브네트웍스 임직원들은 참여 학생들과 조를 이뤄 자신만의 개성을 담은 'AI 애니메이션 카드'를 직접 만들 수 있도록 지원했다. 학생들은 직접 작성한 자기소개 문구를 본인의 목소리로 녹음하고, 이후 디자인 프로그램의 생성형 AI 기능을 통해 음성에 맞게 움직이는 자기소개 애니메이션 영상을 제작했다. 특히 캐릭터를 선택하면 AI가 자동으로 캐릭터의 입 모양과 몸짓을 자연스럽게 구현하는 과정을 체험했다.완성된 애니메이션은 유튜브에 업로드하고, 이를 근거리 무선통신(NFC) 기반 '자기소개 카드'에 이식하는 과정도 체험했다. 이 카드는 언제 어디서나 자신을 특별하게 소개할 수 있는 '세상에 하나뿐인 디지털 명함'이 된다. 스마트폰을 카드에 접촉하면 학생들이 직접 만든 AI 캐릭터가 화면에 나타나 인사를 건네는 방식이다.이번 행사를 통해 학생들은 최신 AI 기술을 친숙한 놀이 형태로 경험하며 디지털 문해력을 함양했다. 또한 자신만의 독창적인 결과물을 친구와 공유하는 과정을 통해 미래 기술에 대한 자신감과 성취감을 한층 높였다.CJ올리브네트웍스 임직원은 IT 직무 역량을 살려 기술 멘토로 활약했다. 특히 학생들이 생소하게 느낄 수 있는 AI 기능 사용법을 학생 눈높이에 맞춰 설명하고 영상 데이터 처리부터 NFC 연동에 이르는 과정을 세밀하게 안내했다. 또한 학생과 긴밀히 소통하고 유대감을 쌓으며, 이들이 모든 과정을 성공적으로 마칠 수 있도록 이끌었다.CJ올리브네트웍스는 앞으로도 지역 사회복지관 등 기관과 함께 디지털 취약 계층을 위한 IT 교육 활동을 이어간다. 하반기에는 AI 도구와 3D 펜을 활용한 만들기, AI 기반 지역 캐릭터와 주제곡, 굿즈 제작 활동 등을 추가로 진행해 학생들이 AI를 자연스럽게 습득하고 디지털 활용 능력을 키울 수 있도록 지원할 방침이다.CJ올리브네트웍스 관계자는 "이번 프로그램을 통해 지역사회 학생들이 AI 시대에 필요한 디지털 창작자로서의 잠재력을 확인하는 뜻깊은 기회가 되었기를 바란다"라며 "앞으로도 임직원의 IT 역량을 바탕으로 디지털 격차를 적극적으로 해소하고, 미래 세대의 IT 역량 강화를 효과적으로 지원하는 다양한 활동을 이어가겠다"라고 밝혔다.