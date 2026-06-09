한화큐셀, 차세대 ‘탠덤 셀’ 달에 보낸다…세계 최초 국제 인증 획득

우주 과학기술 실증 프로젝트 파트너 합류

우주 환경 적용 가능성 검증

2029년 지상용 탠덤 제품 상용화 목표

[참고사진] 한화큐셀 BI 0 /한화큐셀 BI

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 차세대 태양전지인 '페로브스카이트 기반 탠덤 셀'(이하 탠덤 셀)을 달에 보내 우주 환경 적용 가능성을 검증한다. 이를 통해 우주태양광 시장의 개화에 대비하고 우주 환경에 적합한 차세대 태양광 기술 연구개발에 착수할 방침이다.9일 한화큐셀은 미국 항공우주국(NASA)이 자금을 지원하고 이지스 에어로스페이스(Aegis Aerospace Inc)가 총괄하는 우주 과학기술 실증(SSTEF-1) 프로젝트에 파트너로 합류했다고 밝혔다.이번 프로젝트에 따라 미국 조지아 공과대학교 산하 연구기관인 GTRI는 한화큐셀 독일 탈하임 R&D센터가 독자 기술로 제작한 탠덤 셀 샘플을 달 탐사선 표면에 설치할 예정이다. 이를 통해 진공, 극심한 온도 변화, 자외선, 우주방사선 등 지상과는 다른 우주 환경에서의 실제 데이터를 확보한다. 또한 탠덤 기술의 안정성과 신뢰성을 종합적으로 평가할 계획이다. 연구는 GTRI 수석 연구엔지니어이자 조지아 공대 우주연구소 총괄책임자인 W. Jud Ready가 주도한다. 한화큐셀은 이번 실증으로 확보된 데이터를 통해 향후 가장 신뢰성이 높은 우주태양광 기술 확보를 위한 연구개발 방향을 구체화한다는 계획이다.우주태양광 실증과 함께 지상용 탠덤 모듈 상용화 준비도 핵심 관문을 넘었다. 한화큐셀은 자체 개발한 페로브스카이트 기반 지상용 탠덤 모듈로 국제전기기술위원회(IEC) 인증을 세계 최초로 획득했다.글로벌 인증기관인 티유브이 라인란드(TUV Rheinland)를 통해 진행된 이번 평가는 자외선 노출, 동적 기계하중, 열사이클, 습열 등 극한의 환경 조건을 재현한 신뢰성 테스트 전 항목에서 합격점을 받았다. 이는 탠덤 기술이 단순한 셀 단위의 고효율 달성을 넘어, 실제 옥외 환경에서 장기간 성능을 유지할 수 있는 상용 모듈 수준의 내구성을 입증했다는 점에서 의미가 크다. 현재 독일 실증기관 등에서 진행 중인 옥외 성능 검증에서도 해당 모듈은 안정적인 발전 성능을 유지하고 있는 것으로 알려졌다.한화큐셀은 오는 2029년 지상용 탠덤 제품 상용화를 목표로 연구개발을 이어가며 향후 탠덤 기술의 우주태양광 분야 확장도 적극 추진할 방침이다.박승덕 한화큐셀 대표이사는 "우주태양광은 지상 태양광의 한계를 넘어, 급증하는 전력 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 미래 에너지원일 뿐 아니라AI 데이터센터·방산·통신 등 안보와 밀접한 핵심 산업 전반에 큰 파급력을 지닌 플랫폼 산업"이라며 "한화큐셀은 그동안 태양광 제조업에서 출발해 축적한 기술력과 시장경쟁력을 바탕으로 우주태양광 시대를 여는 글로벌 재생에너지 솔루션 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "이번 프로젝트는 지속가능한 에너지의 가능성을 우주까지 확장하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.