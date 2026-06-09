‘배민가게 성장 컨설팅’ 인기…“자영업 사장 실질적 성과 경험”

[보도자료이미지] 배민, 외식업주 1대1 맞춤 컨설팅으로 상생 실천···주문·매출 두 자릿수 껑충_260609 0 배민가게 성장컨설팅 3기 교육생들이 한 자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. /우아한형제들

배달의민족 운영사 우아한형제들이 외식업주 대상으로 진행한 1대 1 맞춤형 교육 프로그램 '배민가게 성장 컨설팅'이 뜨거운 호응을 얻고 있다.9일 우아한형제들에 따르면 배민가게 성장 컨설팅은 지난해 2월 시작해 현재 총 41명의 파트너(외식업주)가 수료했다. 매 기수마다 평균 9대 1의 경쟁률을 기록했다.배민가게 성장 컨설팅은 매출 정체 등 가게 운영 전반에 고민이 있는 외식업주를 선정해 외식업 전문가와의 1대 1 맞춤 컨설팅을 무료로 제공하는 프로그램이다. 가게 현황 진단, 솔루션 제안, 성과 측정 등의 커리큘럼으로 구성되며 손익관리, 메뉴 구성, 배달앱 마케팅 등 실전 중심의 교육이 진행된다.지난 3월부터 4월까지 진행한 3기 참여 업주 13명의 컨설팅 전후 성과를 분석한 결과 월 평균 주문 수는 컨설팅 이전(1~2월)대비 36.5% 늘었다. 같은 기간 월평균 음식주문거래액(GFV)은 29.9%, 고객 수는 31.1% 증가했다. 대학가·아파트 단지 등 각 가게가 위치한 상권 특성을 반영해 1인 고객과 신규 고객을 늘리고 포장 확대 등을 통해 재주문 고객 비중을 높인 결과다.또한 컨설팅 후 한그릇 할인, 메뉴 할인 등 배민이 제공하는 마케팅 수단을 처음 시도하는 업주도 증가했다. 특히 '즉시할인'을 활용한 매장의 매출 성장률이 54.9%로 나타나며 매출 증대 효과가 뚜렷하게 나타났다. 즉시할인은 쿠폰을 다운로드 받는 별도 과정 없이 주문 시 할인이 자동으로 적용되는 기능이다.권용규 우아한형제들 배민아카데미 실장은 "매출이 정체되거나 가게 운영의 어려움을 겪는 파트너분들을 위해 외식업 전문가와 함께 문제를 해결하고 가게 성장을 도울 수 있도록 설계됐다"면서 "앞으로도 더 많은 자영업 사장들이 실질적인 성과를 경험할 수 있도록 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.