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세라젬 ‘셀트론 순환 체어’ 판매량 급증…직전 4개월比 60%↑

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 09. 10:31

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(사진자료3) 세라젬의 혈액 순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’ 베이지 색상
세라젬 혈액 순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어'. /세라젬
세라젬의 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어(Celltron Circulation Chair)'의 판매량이 급증한 것으로 나타났다.

9일 세라젬에 따르면 셀트론 순환 체어의 지난 1~4월 판매량은 직전 4개월 대비 60% 늘어나면서 지난해 5월 출시 이후 가장 높은 판매율을 기록했다.

이 제품은 혈액순환 개선과 근육통 완화에 도움을 주는 체어형 의료기기로 앉아 있기만 해도 혈액순환 개선과 근육통 완화에 도움을 줄 수 있는 새로운 형태의 홈 헬스케어 솔루션으로 주목을 받았다. 최근 6개월 연속 판매량 증가세를 기록하기도 했다.

두 개의 전극 패드가 전기적 위치 에너지를 발생시켜 전신의 혈류 흐름을 원활하게 돕고 최고 60도까지 올라가는 온열 기능이 등·허리·엉덩이 등 주요 부위를 따뜻하게 데워 근육의 긴장 완화에 도움을 준다.

별도의 장치 착용 없이 착석만으로 구동되는 직관적 구조에 상체 최대 140도, 하체 최대 180도까지 조절되는 '전동 듀얼 리클라이닝 시스템'을 적용했으며 최고 60도 온열 패드와 4개의 음파진동 스피커를 탑재해 신체 이완 효과를 더했다. 사용자 컨디션에 따른 5가지 자동 모드와 블루투스 기능 등 편의 사양을 갖췄다.

톤온톤 컬러와 라운드형 윙 헤드레스트 등 심미적 가치를 인정받아 독일 iF 디자인 어워드 본상, 미국 IDEA, 굿디자인 코리아 동상 등 국내외 주요 디자인 상을 동시 석권했다.

세라젬 관계자는 "출시 이후 판매 증가세가 꾸준히 이어지고 있다"며 "앞으로도 차별화된 기술력과 디자인을 바탕으로 고객의 건강한 삶을 지원하는 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
이철현 기자

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