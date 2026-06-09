SK인텔릭스-타워피엠씨, 전략적 파트너십…프리미엄 주거시장 공략

[첨부 이미지 02] SK인텔릭스-타워피엠씨(MOU)_단체사진 0 지난 8일 서울 종로구 SK인텔릭스 본사에서 열린 SK인텔릭스-타워피엠씨 간 프리미엄 주거시설 대상 AI 로보틱스 솔루션 도입 사업 추진을 위한 업무협약(MOU) 체결식에서 장태진 SK인텔릭스 영업본부장(왼쪽 세 번째), 강민수 타워피엠씨 대표(오른쪽 세 번째)가 협약 체결 후 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /SK인텔릭스

SK인텔릭스와 타워피엠씨는 지난 8일 세계 최초 웰니스 로보틱스 '나무엑스(NAMUHX)'를 비롯한 주요 환경가전을 서울 강남·서초 등 프리미엄 주거 단지에 공급하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 9일 밝혔다.이에 따라 SK인텔릭스는 타워피엠씨가 운영 중인 프리미엄 주거 단지를 중심으로 AI 로보틱스 솔루션과 환경가전 도입·공급을 본격 확대한다.입주민들은 로비, 헬스장, 골프연습장, 카페 등 다양한 커뮤니티 공간에서 SK인텔릭스의 AI 웰니스 제품과 서비스를 직접 이용할 수 있게 된다.SK인텔릭스는 이를 기반으로 프리미엄 주거 시장 내 브랜드 영향력을 강화하는 동시에 입주민 피드백을 반영한 맞춤형 서비스 개발에도 속도를 낼 방침이다.타워피엠씨는 지난 2002년 타워팰리스를 시작으로 한남 더힐, 아크로 서울 포레스트, 래미안 원베일리 등 국내 대표 프리미엄 주거단지를 관리하는 아파트 종합관리 전문기업이다. 현재 관리 중인 랜드마크급 하이엔드 주거시설만 100여개에 달한다.SK인텔릭스 관계자는 "고객의 일상 전반에서 차별화된 웰니스 경험을 제공할 계획"이라며 "이번 협약을 계기로 프리미엄 주거 시장을 핵심 거점으로 삼아 AI 웰니스 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화 할 것"이라고 말했다.