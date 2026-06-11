제로담, 올리브영 온라인몰·올리브베러 ‘저당떡볶이 3종’ 입점

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프리미엄 헬시푸드 브랜드 제로담이 CJ올리브영 온라인몰과 웰니스 큐레이팅 플랫폼 올리브베러에 입점했다고 11일 밝혔다.

제로담은 저당 식품을 중심으로 간편식을 선보이고 있는 브랜드로 이번 입점을 통해 저당 떡볶이 3종을 판매한다. 제품은 매콤달콤맛, 매콤후추맛, 크림맛으로 구성됐다.

회사 측에 따르면 해당 제품은 저당 레시피를 적용해 당 함량을 낮춘 것이 특징이다. 또한 밀가루 대신 글루텐프리 면인 ‘뉴진면’을 사용했으며두부어묵을 포함해 단백질 함량을 높였다. 전자레인지 조리 방식으로 간편하게 섭취할 수 있도록 설계됐다.

매콤달콤맛은 전통적인 시장식 떡볶이 맛을 구현한 제품이며 매콤후추맛은 후추 향과 매운맛을 강조했다. 크림맛은 부드럽고 고소한 풍미를 특징으로 한다.

제로담은 이번 입점을 계기로 소비자 접점을 확대하고 향후 해외 시장 진출도 추진할 계획이라고 밝혔다. 최근 K-푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데 건강과 맛을 동시에 고려한 식품 수요에 대응한다는 방침이다.

담다익스프레스 관계자는 “올리브영 온라인몰과 올리브베러 입점을 통해 소비자 접근성을 확대하게 됐다”며 “국내 시장에서 축적한 제품 경쟁력을 바탕으로 해외 판로 확대에도 나설 계획”이라고 말했다.

제로담은 저당 떡볶이 외에도 저당·고단백 간식인 프로틴하트스콘 등을 선보이며 제품군을 확대하고 있다.