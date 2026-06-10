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‘하트시그널5’ 출연자 유부남 교제 의혹 제기…제작진 “사실관계 확인”

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:19

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하트시그널
/하트시그널 인스타
채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널5' 출연진을 둘러싼 사생활 의혹이 온라인에서 확산되자 제작진이 공식 입장을 내고 사실관계 확인에 나섰다.

'하트시그널5' 제작진은 지난 9일 공식 입장문을 통해 "현재 일부 출연자와 관련한 의혹에 대해 사실 관계를 확인 중에 있다"며 "현재 사안을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

이어 "사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토하고 있다"며 "시청자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

논란은 최근 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 폭로성 게시글에서 시작됐다. 작성자는 특정 출연자로 추정되는 A씨를 언급하며 프로그램 출연 당시 이미 교제 중인 연인이 있었다고 주장했다.

게시글에 따르면 A씨는 자신의 일을 사랑하는 워커홀릭 커리어우먼 이미지로 시청자들의 호응을 얻었지만 실제로는 프로그램 지원 및 촬영 기간 동안 연인이 있는 상태에서 출연했다는 의혹을 받고 있다.

작성자는 A씨가 싱글인 척 연애 프로그램에 출연해 시청자와 출연진과 제작진을 기만했다고 주장했다.

또한 해당 글은 A씨의 연인으로 지목된 인물이 자녀가 있는 유부남이라고 주장하며 두 사람이 업무 관계를 가장한 채 관계를 이어왔다는 내용도 담고 있다.

작성자는 A씨가 자신의 성공을 위해 피해자의 가정을 파탄 냈다고 주장하며 강도 높은 비판을 이어갔다.
정아름 기자

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