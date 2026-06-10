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에코프로, 헝가리 양극재 공장 첫 출하…유럽 EV 시장 공략 본격화

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김영진 기자

승인 : 2026. 06. 10. 09:28

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8일 헝가리 공장서 출하식 진행
연내 하이니켈 양극재 양산 돌입
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최문호 에코프로비엠 대표가 8일(현지시간) 헝가리 데브레첸에 위치한 에코프로 헝가리 공장의 하이니켈 양극재 첫 양산 출하식에서 축사를 하고 있다./에코프로
에코프로가 헝가리 데브레첸 양극재 공장에서 하이니켈 양극재 제품의 첫 출하식을 열고 본격 양산 체제에 돌입했다. 회사는 이번 헝가리 공장 가동을 기점으로 유럽 역내 규제 강화에 대응하며 현지 전기차(EV) 시장 공략을 가속화한다는 방침이다.

10일 에코프로에 따르면 회사는 지난 8일(현지시간) 헝가리 공장에서 유럽 자동차 OEM에 공급하는 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 제품 출하식을 진행했다. 이날 행사에는 최문호 에코프로비엠 대표, 하주용 에코프로비엠 헝가리법인장과 에코프로비엠 헝가리법인 임직원 등이 참석했다.

최문호 에코프로비엠 대표는 출하식에서 "치열한 글로벌 시장 경쟁 속에서도 최고 수준의 품질과 기술력을 인정받아 유럽 프리미엄 OEM 물량을 중심으로 공급이 확대되고 있다"며 "친환경 미래 모빌리티의 본고장인 유럽 시장을 대상으로 주요 고객들과 추가 협력 협의를 진행하고 있고 가시적인 수주 성과도 만들고 있다"고 밝혔다.

약 44만㎡ 규모의 헝가리 데브레첸 공장은 에코프로 그룹의 핵심 계열사들이 모인 통합 생산 단지다. 양극재를 생산하는 에코프로비엠과 리튬 가공을 담당하는 에코프로이노베이션, 공업용 산소와 질소를 생산하는 에코프로에이피 등이 입주해 있다.

에코프로비엠이 생산하는 양극재 연 생산능력(CAPA)은 3개 라인 총 5만4000톤으로 전기차 약 60만 대에 공급할 수 있는 규모다. 에코프로이노베이션동에서는 연간 8000톤의 수산화리튬을, 에코프로에이피동에서는 시간당 1만6000㎥의 산소를 공급한다.

에코프로비엠은 이번 초도 물량을 시작으로 점진적으로 생산량을 확대해 연내 또 다른 글로벌 자동차 OEM에 공급할 하이니켈 양극재 양산에 돌입할 계획이다. 향후 NCA 외에 NCM(니켈·코발트·망간) 전용 라인도 구축해 유럽 고객 맞춤형 하이니켈 NCM 양극재 생산에도 들어갈 것으로 전망된다.

에코프로비엠은 이번 초도 물량 공급을 시작으로 생산량을 점진적으로 늘려, 연내 또 다른 글로벌 자동차 OEM에도 하이니켈 양극재 양산을 시작할 예정이다. 향후 유럽 고객 맞춤형 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 전용 라인 구축도 추진하며, 전체적인 수주 상황에 따라 현재 대비 생산 능력을 2배 이상 늘릴 수 있는 2공장 건설도 검토 중이다.

유럽이 EU산 양극재 사용을 의무화하고 있는 만큼, 에코프로 헝가리 공장은 유럽의 역내 규제에 대응할 수 있는 전략 거점으로 꼽힌다. 회사는 선제적으로 헝가리 공장을 가동하며 주요 자동차 메이커와 역내에 진출한 배터리 업체들로부터 규제 대응력을 갖춘 안정적인 공급망으로 평가받고 있으며, 인도네시아 니켈 제련소 투자를 통한 안정적인 원료 공급망 확보와 원가 경쟁력도 헝가리 공장의 강점이다.

하주용 에코프로비엠 헝가리법인장은 "선제적으로 구축한 헝가리 생산 거점과 탄탄한 원료 공급망을 바탕으로 유럽의 규제 정책 수혜를 극대화하고 경쟁력 있는 양극 소재 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

김영진 기자

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