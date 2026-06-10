세라젬, 남양주 동부희망케어센터에 헬스케어 제품 기부

(사진자료1) 남양주 동부희망케어센터에서 진행된 세라젬 기부식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 0 남양주 동부희망케어센터에서 진행된 세라젬 기부식에서 양측 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /세라젬

세라젬이 경기 남양주 사회복지관 동부희망케어센터에 척추관리 의료기기 마스터 V7 등 헬스케어 제품을 기부했다고 10일 밝혔다.남양주 동부희망케어센터는 지난 2007년에 문을 연 후 안전한 주거울타리 지원사업, 주민 참여·공동체 활성화 프로그램 운영, 아동·청소년·노인 등 다양한 세대를 위한 여가·문화 프로그램 운영 등의 복지사업을 전개하고 있다.세라젬은 동부희망케어센터에 헬스케어 제품을 전달해 지역사회의 건강복지 향상에 기여하고 독거노인 등 건강 사각지대에 놓인 주민들의 건강 관리를 도울 예정이다.세라젬이 이번에 기부한 마스터 V7은 정교한 척추 스캔 기능을 통해 사용자의 척추 길이와 굴곡도를 분석하고 특수 세라믹 발열 도자를 활용해 최대 65도의 집중 온열로 주요 부위를 지압하는 것이 특징이다.식품의약품안전처로부터 추간판(디스크) 탈출증 치료 도움, 퇴행성 협착증 치료 도움, 근육통 완화, 혈액순환 개선, 생리통 완화 등 5가지 사용 목적에 대한 인증을 받았다.세라젬 관계자 "앞으로도 주민 모두가 건강하고 좋은 삶을 누릴 수 있도록 지역사회와 호흡하는 상생 파트너로서 따뜻한 나눔을 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.동부희망케어센터 관계자는 "남양주 시민들의 건강 증진을 위해 큰 지원을 보내준 세라젬에 감사하다"며 "시민들이 건강 복지를 제대로 체감할 수 있도록 의미 있는 곳에 사용하겠다"고 말했다.