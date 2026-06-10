11번가, 징둥 손잡고 中 역직구 승부수…내수 한계 넘는다

내수 한계 넘기 위한 역직구 사업 본격화

징둥월드와이드에 '11번가 전문관' 개설

7억명 중국 소비자 기반 활용해 판로 확대

[참고사진1] 11번가_징둥월드와이드_11번가 전문관 오픈 0 징둥월드와이드 메인화면(사진왼쪽)과 국가관 이미지./11번가

11번가가 중국 전자상거래 기업 징둥닷컴과 손잡고 역직구 사업 확대에 나섰다. 국내 이커머스 시장 성장세가 둔화하는 가운데 K뷰티와 건강기능식품, 패션 등 한국 상품에 대한 해외 수요가 늘어나면서 내수 중심 사업 구조를 넘어 새로운 성장동력 확보에 나서는 모습이다.11번가는 중국 징둥닷컴의 크로스보더 전자상거래 플랫폼인 '징둥월드와이드'에 '11번가 전문관'을 개설하고 중국 역직구 사업을 본격화한다고 10일 밝혔다.이번 전문관 개설로 11번가 입점 판매자들은 별도의 현지 진출 부담 없이 중국 소비자들에게 상품을 판매할 수 있게 됐다. 판매자는 상품 공급에 집중하고 물류와 통관, 마케팅, 고객응대(CS) 등은 11번가와 징둥닷컴이 지원하는 구조다.11번가가 중국 시장 공략에 나선 배경에는 빠르게 성장하는 역직구 시장이 있다. 최근 K뷰티와 K패션, 건강기능식품 등에 대한 글로벌 수요가 확대되면서 국내 이커머스 업계는 해외 판매를 새로운 성장동력으로 육성하고 있다. 특히 중국은 국내 온라인 해외직접판매(역직구) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 시장으로 꼽힌다.실제 업계에서는 최근 역직구 사업 경쟁이 한층 치열해지는 분위기다. 무신사는 중국 최대 해외직구 플랫폼인 티몰글로벌에 공식 스토어를 개설했고, G마켓은 알리바바 계열 라자다를 통해 동남아 시장 공략을 강화하고 있다. 쿠팡 역시 대만 시장을 중심으로 해외 판매 생태계를 확대하고 있다.11번가는 징둥닷컴의 대규모 고객 기반을 활용해 국내 판매자들의 해외 판로를 확대한다는 전략이다. 징둥닷컴은 연간 활성 소비자 수가 7억명 이상에 달하는 중국 대표 이커머스 플랫폼 중 하나다.'11번가 전문관'은 아마존, 월마트, 라쿠텐 등 글로벌 이커머스 사업자들과 함께 징둥월드와이드 메인 화면에 노출된다. 또한 일간 활성 이용자 수(DAU)가 1억명 안팎인 징둥닷컴 애플리케이션에서도 검색을 통해 접근할 수 있다.현재 전문관에는 중국 소비자들의 선호도가 높은 K뷰티 브랜드를 중심으로 가공식품, 건강기능식품, 패션, 리빙, 유아용품 등 다양한 카테고리의 350여개 브랜드 상품이 입점했다. 징둥닷컴의 정품 판매 정책에 따라 브랜드 본사와 공식 총판사가 공급하는 상품들로 구성됐으며 159위안(약 3만5000원) 이상 구매 시 무료배송 혜택도 제공한다.11번가는 전문관 개설을 기념해 오는 30일까지 론칭 프로모션을 진행한다. 특히 오는 18일까지 이어지는 중국 대표 쇼핑 행사인 '618 쇼핑 페스티벌' 기간과 맞물려 브랜드 노출 효과가 확대될 것으로 기대하고 있다.행사 기간에는 '브랜드 데이'를 운영해 매일 한국의 대표 브랜드를 소개하고 특가 판매를 진행한다. 동국제약, 김정문알로에, 토니모리, 싸이닉 등 뷰티 브랜드를 비롯해 제이에스티나, 비너스, 온누리약국, 청우식품, 호정가, 알레르망 등 다양한 분야의 국내 브랜드가 참여한다.소비자 혜택도 마련했다. 모든 구매 고객에게 결제금액 200위안당 30위안의 할인 혜택을 제공하고, 전문관 첫 구매 고객에게는 5위안 할인쿠폰을 추가 지급한다.업계에서는 이번 협력이 중국 플랫폼의 국내 진출이 아닌 국내 판매자의 중국 진출을 지원하는 '역방향 플랫폼 전략'이라는 점에 주목하고 있다. 알리익스프레스와 테무 등 중국 플랫폼들이 한국 시장 공략을 강화하는 가운데, 11번가는 징둥닷컴의 유통망을 활용해 국내 브랜드의 해외 판로 확대에 나서는 차별화 전략을 선택했다는 분석이다.신현호 11번가 전략그룹장은 "11번가 전문관이 한·중 이커머스 활성화의 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"며 "앞으로 징둥닷컴과 지속적인 협력을 통해 브랜드와 상품군을 확대하고 다양한 프로모션을 전개하는 등 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.