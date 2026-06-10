정상회담 후 中 “전략 소통 계속” 강조

中 대외연락부장 입장 피력

양 정상, 지역 정세 의견도 교환 언급

류하이싱 0 류하이싱 중국 당 중앙대외연락부장. 북중 정상회담 후 양측이 전략적 소통을 계속 유지하기로 합의했다는 사실을 밝혔다./신화통신.

중국이 지난 8∼9일 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 방북을 통해 성사된 북중 정상회담에서 지역 정세에 관한 의견이 교환됐다면서 두 정상이 향후 회담 개최와 특사 파견 등으로 전략적 소통을 유지하기로 합의했다고 밝혔다.관영 신화(新華)통신의 10일 보도에 따르면 중국의 '당 대 당 외교'를 담당하는 류하이싱(劉海星) 당 중앙대외연락부장은 시 주석의 북한 국빈 방문 성과를 수행 기자들에게 설명하면서 이같이 말했다.이어 "지역의 장기적 안정을 촉진하고 평화롭고 안정적인 발전 환경을 조성하는 것은 중조(북중) 양국이 공동으로 추구하는 것"이라면서 "이번 방문 기간 시진핑 주석과 김정은 국무위원장은 현재의 국제·지역 정세에 관해 심도 있게 의견을 교환했다"고 덧붙였다.그러면서 "(북중 정상은) 100년만의 대변화를 맞아 전략적 소통과 협조를 강화했다. 각자의 주권과 안전, 발전 이익을 굳게 수호하면서 지역 평화 발전을 함께 지킬 뿐 아니라 양국 사회주의 사업에 더 좋은 외부 조건을 만들어야 한다고 강조했다"고 밝혔다.류 부장은 또 "양국 최고지도자는 회담 및 서신·구두 메시지 교환, 특사 파견 등 형식으로 긴밀한 전략적 소통을 계속해서 유지하면서 중조 관계에 끊임없이 시대적 함의를 주입하는 데 동의했다"고 전한 후 "양측은 '중조우호협력상호원조조약'이 중조 관계 발전과 지역 및 세계 평화·안정 수호에 대한 중대한 의의를 높이 평가했다. 조약 체결 65주년을 함께 기념하기로 했다"고 덧붙였다.시 주석은 지난 8일 열린 북중 정상회담에서 '외교·법 집행·군대 교류 강화'를 북중 간 새 협력 과제로 제시한 바 있다. 또 경제무역·농업·건축·과학기술·의료보건·교육·문예·관광·체육·청년·지방 등 거의 모든 분야에 걸친 협력 의지를 확인했다.이런 가운데 중국은 북중 정상이 양자 회담 및 특사 파견 등을 통한 전략 소통 유지와 동맹조약으로도 불리는 우호협력조약의 중요성을 거듭 천명했다. 지금까지와는 다른 적극적 북중 교류를 예고한 것이라는 해석이 베이징 외교 소식통들 사이에서 나오는 것은 당연하다고 해야 할 것 같다.