한국민족종교협의회, 3.1운동 발원지 탑골공원서 평화 발원

현충일에 합동 위령대제 및 평화 캠페인 개최

한국민족종교협의회와 종로구 공동 주최 행사

"민족 자주 상징하는 곳에서 평화 말하고자"

clip20260610152609 0 6월 6일 현충일을 맞아 서울 종로구 탑골공원에서 열린 '한국민족종교 전쟁희생자 합동 위령대제 및 평화 캠페인' 단체 기념촬영. 사단법인 한국민족종교협의회와 종로구가 공동 주최한 이번 행사는 3.1운동의 발상지인 탑골공원에서 열렸다./제공=한국민족종교협의회

3.1 운동의 발상지인 서울 탑골공원에서 특별한 현충일 행사가 열렸다. 갱정유도·천도교·대종교 등 12개 민족 종교인들이 자주독립을 상징하는 장소에서 각자의 방식으로 평화를 기원한 것.사단법인 한국민족종교협의회는 종로구와 공동 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 '2026 한국민족종교 전쟁희생자 합동 위령대제 및 평화 캠페인'이 현충일인 6월 6일 서울 종로구 탑골공원에서 300여 명이 참석한 가운데 엄숙히 봉행됐다고 10일 밝혔다.이날 참석한 민족종교는 갱정유도, 경천신명회, 대순진리회, 대종교, 선교유지재단, 수운교, 원불교, 증산도, 증산법종교, 천도교, 청우일신회, 태극도 등 12개 교단이다.이번 행사는 6·25 전쟁 등 이 땅에서 벌어진 비극적인 전쟁뿐만 아니라 현재 세계 각지에서 일어나는 전쟁으로 안타깝게 희생된 군인과 민간인의 원혼을 위로하기 위해 마련됐다. 아울러 우리 민족종교가 지향해 온 '상생과 평화'의 가치를 전파하고 인류의 공동 번영을 다짐한다는 취지를 담았다.행사는 순국선열과 호국영령을 위한 국민의례를 시작으로 한국민족종교협의회 회원교단의 종교의례가 이어졌다.홍동철 한국민족종교협의회 청장년회 상임대표의 청수봉전, 정천기 겨레얼살리기국민운동본부 이사장의 분향명촉, 김령하 회장의 헌주가 차례로 진행됐다. 발성 심고를 맡은 한재희 여성회장은 심고문을 통해 "국조 단군의 홍익인간 가르침과 여러 민족종교의 후천개벽 사상으로 이 땅을 지켜낸 선열들의 숭고한 희생을 위령하고자 하니 신명이시여 감응하옵소서"라고 간절히 기도했다. 이어 12개 교단 제관들은 축문, 분향, 발원문, 주문봉송, 위령굿, 바라춤 등 고유의 의례를 통해 국경과 시대를 초월한 희생자들의 넋을 달랬다.김령하 한국민족종교협의회 회장은 봉행사를 통해 "우리가 누리는 자유와 평화는 호국영령과 이름 없는 희생자들의 피와 눈물이 있었기에 가능한 것"이라며 "상생과 해원의 마음으로 해묵은 상처를 치유하고, 억울하게 간 모든 영가들이 천상에서 영원한 안식을 누리기를 간절히 축원한다"고 전했다.추모사에 나선 박인준 천도교 교령은 "서로를 하늘처럼 공경하는 사인여천(事人如天)의 마음이 온 세상에 가득할 때 진정한 보국안민이 완성된다"고 강조했다. 이어 김옥현 수운교 총무원장은 "오늘의 정성스러운 기도가 구천을 떠도는 영령들의 원한을 풀고 온전한 해원을 이루길 바라며, 우리 민족이 도덕의 종주국으로서 세계 평화에 기여하는 시발점이 되기를 소망한다"고 추모의 뜻을 밝혔다.현충원이 아닌 탑골공원에서 행사를 하는 것에 대해 한국민족종교협의회 한재우 사무총장은 "3.1운동의 발원지인 탑골공원은 우리 민족을 상징하는 장소"라며 "가장 민족적인 장소에서 각 교단이 평화의 메시지를 내는 것이 행사의 목적"이라고 설명했다. 이어 "3.1운동은 무력이 아니라 자주정신으로 평화롭게 진행됐다. 우리가 오늘날 하고자 하는 것도 민족의 이름으로 평화를 말하는 것"이라고 강조했다.