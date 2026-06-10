쿠쿠, ‘월드푸드테크 컨펙스’서 2관왕 영예

[이미지] 쿠쿠, 월드푸드테크 컨펙스에서 ‘농림축산식품부 장관상’ 및 ‘그랜드 프라이즈상’ 2관왕 0 월드푸드테크 컨펙스 행사에 전시돼 있는 쿠쿠 제품들. /쿠쿠

쿠쿠가 이달 9~12일까지 고양시 킨텍스에서 열리는 '월드푸드테크 컨펙스'에서 식품 산업을 선도할 수 있는 우수한 역량을 갖춘 푸드테크 기업으로 선정돼 '농림축산식품부 장관상'과 '그랜드 프라이즈상'을 수상했다고 10일 밝혔다.쿠쿠는 국내 푸드테크 산업의 혁신을 한자리에서 만나볼 수 있는 이번 행사에서 그랜드 프라이즈 상을 수상할 뿐만 아니라 '월드 세션' 컨퍼런스에서 연설을 진행하며 박람회 부스를 통해 자사의 우수한 푸드테크 기술과 주요 제품을 소개 등의 일정을 소화한다.쿠쿠는 박람회 부스에서 밥솥, 정수기, 인덕션, 서빙로봇, 음식물처리기, 블렌더, 복합오븐, 에어레인지, 에어프라이어, 전자레인지, 커피머신 등을 전시한다. 특히 자사의 역점 제품인 AI 인덕션은 물론 아직 공개하지 않은 AI 바리스타 정수기를 전시할 예정이다.