﻿마샬, 차세대 휴대용 스피커 ‘스톡웰3’ 국내 출시

모듈형 구조 적용해 유지보수 편의성 향상...재활용 소재 비중 27% 적용

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오디오 브랜드 마샬(Marshall)이 휴대용 블루투스 스피커 신제품 '스톡웰3(Stockwell III)'를 국내 시장에 선보인다고 11일 밝혔다.

스톡웰3는 최대 40시간 이상의 연속 재생 시간을 지원하는 것이 특징이다. 기존 모델 대비 배터리 사용 시간이 향상돼 실내외 환경에서 장시간 사용할 수 있도록 설계됐다.

제품에는 트루 스테레오포닉 360도 사운드 기술이 적용됐다. 사용자의 위치와 관계없이 균일한 음향을 제공하도록 설계됐으며, 다양한 공간에서 안정적인 청취 환경을 지원한다.

또한 다이내믹 라우드니스 기능을 탑재해 볼륨 변화에 따라 음역대 균형을 자동으로 조정한다. 이를 통해 낮은 음량에서도 음질 저하를 최소화할 수 있도록 했다.

디자인은 세로형 구조를 기반으로 가죽 스트랩과 금속 그릴을 적용했다. 조작부에는 황동 소재 컨트롤 패널과 M 버튼, 미디어 조그 기능을 탑재해 사용자 편의성을 높였다.

IP55 등급의 방진·방수 성능을 지원하며 USB-C 포트를 통한 외부 기기 충전 기능도 제공한다. 이에 따라 야외 활동이나 캠핑 등 다양한 환경에서 활용이 가능하다.

아울러 배터리, 스트랩, 그릴 등을 교체할 수 있는 모듈형 구조를 적용해 유지보수와 제품 수명 연장에 초점을 맞췄다. 제품 제작 과정에서는 재활용 소재 사용 비중을 확대해 환경 영향을 줄이는 데도 고려했다.

업계에서는 휴대용 오디오 시장에서 장시간 배터리 성능과 내구성, 수리 가능성 등이 주요 경쟁 요소로 부각되면서 관련 기능을 강화한 제품 출시가 이어지고 있다고 보고 있다.