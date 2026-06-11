대한전선, 유럽 HVDC 해저케이블 시장 정조준…해양 인프라 기업과 MOU 체결

10일 벨기에서 열린 포럼 참석

얀데눌·보스칼리스와 MOU 체결

사진1) 대한전선이 얀데눌과 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (사진 기후에너지환경부 제공) 0 대한전선이 얀데눌(Jan De Nul)과 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 송종민 대한전선 부회장(왼쪽부터), 김성환 기후에너지환경부 장관, 얀데눌 최고경영자(CEO) 얀 피터 데 눌(Jan Pieter De Nul)의 모습./기후에너지환경부

대한전선이 글로벌 해양 인프라 전문 기업과 손잡고 사업 경쟁력 강화에 나섰다.11일 대한전선에 따르면 회사는 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 '한-EU 에너지 전환 상생협력 포럼'에서 벨기에 얀데눌(Jan De Nul), 네덜란드 보스칼리스(Boskalis)와 각각 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 포럼은 이재명 대통령의 유럽연합(EU) 국빈 방문을 계기로 기후에너지환경부가 개최한 한-EU간 에너지 협력 행사다. 재생에너지 중심의 에너지 전환과 전력망 인프라 확충이 가속화되고 있는 유럽 시장에서 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐다.포럼에는 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 한국전력공사, 전력거래소, 국내 주요 에너지 기업 관계자가 참석했으며 지멘스, RWE, TenneT 등 유럽 내 핵심 전력회사, 송배전망 운영사, EPC 및 해양 인프라 기업들도 자리했다. 대한전선에서는 송종민 부회장이 참석해 국내외 주요 기업 관계자들과 에너지 전환 및 전력 인프라 분야 협력 방안을 논의했다.대한전선은 이번 포럼에서 국내 기업 중 유일하게 업무협약을 체결했다. 대한전선이 해저케이블을 비롯한 전력 인프라 분야에서 글로벌 주요 기업들과 협력할 수 있는 경쟁력과 신뢰를 확보하고 있다는 평가가 나온다.대한전선의 협약 파트너인 얀데눌과 보스칼리스는 해상풍력 및 해저케이블 설치 분야에서 풍부한 대규모 프로젝트 경험을 보유한 세계적인 기업이다.대한전선은 이번 MOU를 바탕으로 자사의 케이블 제조·시공 토탈 솔루션 역량과 파트너사의 해양 인프라 전문성을 결합할 예정이다. 이를 통해 유럽을 포함한 글로벌 에너지 전환 시장에서 HVDC 해저케이블 신규 사업 기회를 공동 모색하고 시장 지배력을 강화한다는 방침이다.송종민 부회장은 "유럽의 우수한 기업들과 협력해 글로벌 시장의 새로운 성장 동력을 확보할 계기를 마련했다"며 "핵심 인프라인 HVDC 전력망 분야의 기술 및 사업 역량을 강화해 한국 기업의 역할과 위상을 확대하는 데 기여하겠다"고 강조했다.한편 대한전선은 HVDC 해저케이블 분야의 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있다. 현재 충남 당진에 640kV급 HVDC 케이블 생산이 가능한 해저케이블 2공장을 건설 중이며 국내 유일의 CLV '팔로스'호에 이어 최근 1만 톤급 CLV '스칸디 커넥터'호를 추가 확보해 시공 역량을 확대했다. 생산부터 운송·시공까지 아우르는 턴키 수행 역량을 고도화하며 글로벌 해저 전력망 시장 공략에 속도를 내고 있다.