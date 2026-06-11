KT&G에 투자한 글로벌 자산운용사 추가 지분 취득

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KT&G는 지난 10일 세계 최대 자산운용사 '블랙록'이 단순투자 목적으로 자사 지분 6.15%를 취득했다고 11일 밝혔다.앞서 블랙록은 올해 1월 KT&G 지분 5.01%를 확보한 바 있다. 블랙록은 이후 약 4개월 만에 46만7350주를 추가 취득했다. 지분율도 1.14%포인트(p) 오른 6.15%를 기록했다.이달 9일에는 미국 대형 운용사 캐피털그룹이 7.21%까지 보유 지분을 늘리기도 했다.KT&G에 대한 글로벌 자산운용사들의 지분 확대가 이어지면서 KT&G의 외국인 지분율은 10일 기준 51.24%에 달한다.이처럼 외국인 투자자들의 지분 확대 배경에 해외 호실적과 주주환원 확대가 꼽힌다. 또한 이를 바탕으로 방경만 사장을 비롯한 최고경영진이 지속적으로 해외기업설명회(NDR)를 진행하는 등 자본시장과 활발히 소통한 점도 글로벌 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받았다.KT&G 관계자는 "글로벌 자산운용사들의 지분 확대로 회사의 중장기 비전 이행과 미래성장성에 대한 자본시장의 신뢰를 확인한 계기가 됐다"라며 "향후에도 해외궐련 등 핵심사업의 구조적인 이익성장과 국내 최고 수준의 주주환원으로 기업가치 제고에 매진하겠다"고 말했다.한편, KT&G는 지난 1분기 연결 기준 매출액 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록하며 전년동기대비 각각 14.3%, 27.6% 증가하는 호실적을 달성했다. 특히 1분기 해외궐련사업은 전략적 단가 인상 등으로 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 24.6%, 56.1% 상승했다. KT&G는 올 하반기 배당 강화를 주요 내용으로 하는 '신주주환원 정책'을 발표할 예정이다.