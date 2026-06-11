한국필립모리스 “말보로 딥 블렌드‘ 2종, 韓서 세계 최초 출시”

[사진자료] 세계 판매 1위 말보로가 신규 프리미엄 라인 ‘딥 블렌드 11·23’을 국내 출시한다 0 말보로 딥 블렌드 11과 말보로 딥 블렌드 23. /한국필립모리스

한국필립모리스가 세계 판매 1위 일반 담배 브랜드 말보로의 신규 프리미엄 라인 '말보로 딥 블렌드 11'과 '말보로 딥 블렌드 23'을 세계 최초로 오는 25일 국내 출시한다고 11일 밝혔다.해당 제품은 말보로 헤리티지를 기반으로 제품별 특성과 프리미엄 블렌드 정체성을 강화한 것이 특징이다.제품명에 적용된 '11'과 '23'은 다른 숫자로 나뉘지 않는 '소수(Prime Number)'에서 착안한 것으로 말보로 딥 블렌드 라인의 차별화된 특성을 표현한다. 또한 블랙 컬러 중심의 패키지 디자인을 통해 프리미엄 이미지를 시각화했다.말보로 딥 블렌드 11은 캡슐이 없는 레귤러 타입 제품이다. 말보로 딥 블렌드 23은 캡슐이 적용됐다.여기에 말보로 최초로 블랙 티핑 필터와 브라운 페이퍼 구성을 통해 새로운 제품 경험을 제공한다.제품 상단의 향 패널을 통해 사용 후 손냄새 관리까지 고려했다.두 제품은 이달 25일부터 전국 편의점과 소매점에서 세계 최초로 판매된다. 권장소비자가격은 각각 4800원이다.김민현 한국필립모리스 상무는 "성인 흡연자의 다양한 제품 선택 기준을 고려해 선보이는 신규 프리미엄 블렌드 라인"이라며 "앞으로도 성인 흡연자를 대상으로 한 제품 정보 제공 원칙을 준수하면서 말보로 포트폴리오를 체계적으로 운영해 나갈 것"이라고 말했다.